Як просто та смачно приготувати хінкалі – рецепт від грузинського кухаря (відео)

Кажуть, що зробити хінкалі – складна справа. Адже ідеальними вони виходять з-під рук професіоналів. І добре, що ці професіонали охоче діляться своїми секретами, щоразу переконуючи, – при бажанні все вийде.

Так було з харчо, у нього теж є свої таємниці, те саме станеться нижче з хінкалі. Усі деталі знайшли на каналі КУХНЯ З АКЦЕНТОМ.

Хінкалі з м'ясним фаршем / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

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5 секретів смачних хінкалі

Хінкалі потрібно замішувати на крижаній воді

Борошно. Воно має бути вищого ґатунку, щоб хінкалі були світлими. Винний оцет. Допоможе надати тісту еластичності й зробить його міцним. Крижана вода. Саме такою вона має бути при замісі тіста. Її потрібно частинами додати до м'яса, щоб зробити фарш рідким, а саму начинку – соковитою. М'ясо для начинки потрібно дрібно нарубати. Якщо не вдасться це зробити, то пропустіть його через велику решітку м'ясорубки. Відправляти хінкалі у воду хвостиками вниз. У такому разі хінкалі не розірвуться.

Хінкалі

Хінкалі

Інгредієнти:

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борошно (вищого ґатунку) – 1 кг;

крижана вода – 600 мл (+-);

винний оцет – 2 ст. л.

Начинка:

яловичина – 700 г;

свинина – 300 г;

цибуля – 3 шт.;

часник – 5 зубчиків;

кінза та петрушка – 40 г;

червоний мелений перець пластівцями – 1/2 ч. л.;

солодка мелена паприка, кмин – по 1 ч. л.;

сіль, перець.

Як приготувати:

Борошно посолити, у воду додати оцет. Додавати воду в борошно маленькими частинами, замішуючи тісто. Воно має бути крутим. Вимісити руками до однорідності 15-20 хвилин. Прибрати в холодильник на кілька годин. М'ясо та цибулю пропустити через велику решітку м'ясорубки, зелень нарізати дрібно. Поєднати всі інгредієнти для начинки, перемішати. Додати частинами крижану воду, щоб начинка була рідкою. Тісто розділити на частини, розкачати тонке коло діаметром 10-12 см. Викласти начинку, 3 ст. л., і сформувати хінкалі, закручуючи тісто гармошкою по колу. Верхівку тіста зрізати. Опустити в киплячу воду хвостиками донизу, варити 7-10 хвилин, помішуючи.

Яким має вити правильне тісто, начинка для хінкалі та як їх правильно ліпити – можна подивитися у відео нижче.

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