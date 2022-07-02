Як просто та смачно приготувати хінкалі – рецепт від грузинського кухаря (відео)

Кажуть, що зробити хінкалі – складна справа. Адже ідеальними вони виходять з-під рук професіоналів. І добре, що ці професіонали охоче діляться своїми секретами, щоразу переконуючи, – при бажанні все вийде.
Так було з харчо, у нього теж є свої таємниці, те саме станеться нижче з хінкалі. Усі деталі знайшли на каналі КУХНЯ З АКЦЕНТОМ.
Хінкалі з м'ясним фаршем / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні
5 секретів смачних хінкалі
Хінкалі потрібно замішувати на крижаній воді
- Борошно. Воно має бути вищого ґатунку, щоб хінкалі були світлими.
- Винний оцет. Допоможе надати тісту еластичності й зробить його міцним.
- Крижана вода. Саме такою вона має бути при замісі тіста. Її потрібно частинами додати до м'яса, щоб зробити фарш рідким, а саму начинку – соковитою.
- М'ясо для начинки потрібно дрібно нарубати. Якщо не вдасться це зробити, то пропустіть його через велику решітку м'ясорубки.
- Відправляти хінкалі у воду хвостиками вниз. У такому разі хінкалі не розірвуться.
Хінкалі
Хінкалі
Інгредієнти:
- борошно (вищого ґатунку) – 1 кг;
- крижана вода – 600 мл (+-);
- винний оцет – 2 ст. л.
Начинка:
- яловичина – 700 г;
- свинина – 300 г;
- цибуля – 3 шт.;
- часник – 5 зубчиків;
- кінза та петрушка – 40 г;
- червоний мелений перець пластівцями – 1/2 ч. л.;
- солодка мелена паприка, кмин – по 1 ч. л.;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Борошно посолити, у воду додати оцет. Додавати воду в борошно маленькими частинами, замішуючи тісто. Воно має бути крутим.
- Вимісити руками до однорідності 15-20 хвилин. Прибрати в холодильник на кілька годин.
- М'ясо та цибулю пропустити через велику решітку м'ясорубки, зелень нарізати дрібно.
- Поєднати всі інгредієнти для начинки, перемішати. Додати частинами крижану воду, щоб начинка була рідкою.
- Тісто розділити на частини, розкачати тонке коло діаметром 10-12 см. Викласти начинку, 3 ст. л., і сформувати хінкалі, закручуючи тісто гармошкою по колу. Верхівку тіста зрізати.
- Опустити в киплячу воду хвостиками донизу, варити 7-10 хвилин, помішуючи.
Яким має вити правильне тісто, начинка для хінкалі та як їх правильно ліпити – можна подивитися у відео нижче.
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