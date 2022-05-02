5 секретов харчо и классный рецепт от грузинского повара

Используйте мясо на кости, говяжьи ребра, для наваристого бульона. Если суп получился слишком густым, нужно добавить немного кипятка. Улучшит вкус немного ткемали

5 секретов супа харчо / Фото: freepik.com

Харчо – один из ярчайших представителей грузинской кухни, которая стала для нас практически своей.

Обязательно попробуйте пхали из белокочанной капусты, а вот харчо многие из нас практикуют сравнительно часто.

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Как у любого другого блюда, у харчо есть свои секреты в процессе приготовления. И кто, как не настоящий грузин, знает их наверняка. Секреты нашли на канале КУХНЯ С АКЦЕНТОМ.

5 секретов идеального харчо

Для харчо нужно жирное мясо / Фото: depositphotos.com

Мясо. Для харчо нужно мясо на кости с жиром. А именно – говяжьи ребра.

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Обжарка мяса. Перед тем, как варить бульон, мясо нужно слегка обжарить. Это придаст харчо особый аромат.

Вода. Не лейте много воды в харчо. Суп должен быть густым и наваристым.

Кипяток. Он должен быть под рукой, чтобы добавить совсем немного, если харчо получится слишком густым. Делать это нужно в самом конце, когда сварится рис.

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Соус ткемали. Именно он подарить харчо правильную нежную кислинку. Добавлять ткемали нужно понемногу. Чайная ложка – размешать и попробовать и так далее.

Суп харчо от грузинского повара

Суп харчо – классический рецепт / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

говяжьи ребра – 600-700 г;

рис – 50- 100 г;

помидоры – 150 г;

лук – 2 шт.;

петрушка, кинза, укроп;

масло сливочное – 20 г;

аджика, томатная паста – по 1 ст. л. с горкой;

хмели-сунели – 1,5 ч. л.;

лавровый лист;

кориандр, шафран имеретинский – по 1 ч. л.;

чеснок – 2 зуб.;

ткемали.

Для бульона:

морковь, лук, болгарский перец – по 1 шт.;

стебель лука порея или зеленый лук – 1 шт.

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Как приготовить:

В кастрюле растопить половину сливочного масла с растительным, обжарить ребра. Готовить до зарумянивания. Добавить половину моркови, половину луковицы, половину болгарского перца, немного порея или зеленого лука. Налить воды, чтобы она покрыла мясо на два пальца. Варить до готовности мяса под крышкой. Для заправки нарезать лук средним кубиком. Обжарить на сливочном масле до мягкости на медленном огне. Зелень нарезать, помидоры перекрутить в мясорубке или измельчить в блендере. К луку добавить томатную пасту, слегка прогреть в течение 5 минут. Добавить аджику и специи, перемешать и слегка обжарить 2-3 минуты. Влить помидоры, перемешать. Добавить соль по вкусу. Снять с огня. Вытянуть овощи с бульона, мясо нарезать на порционные куски и отправить в бульон. Рис промыть. В бульон добавить заправку и лавровый лист. Добавить зелень, пропущенный через пресс чеснок. Всыпать рис, готовить 10 минут. Добавить ткемали по вкусу. Убрать лавровый лист и оставить 10-15 минут отдохнуть. Подавать с зеленью.

Подробней об этом супе смотрите в видео ниже.

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