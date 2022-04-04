Как проверить качество молока, домашнего и магазинного – простые способы

Проверить качество практически любого продукта в домашних условиях возможно. Эти способы подтверждены экспертами.

Мы рассказывали о трех способах проверки творога, теперь молоко.

Как быстро проверить качество молока / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

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Что касается магазинного, то недобросовестные производители могут разбавлять продукт водой или, что еще хуже, добавлять крахмал для густоты, соду или мел для большего срока хранения.

Определить плохое молоко помогут йод, уксус и медицинский спирт.

Эти способы подходят для любого молока – домашнего, магазинного бутилированного и пакетированного.

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Как проверить молоко на присутствие крахмала

Недобросовестные производители могут добавлять в молоко крахмал, это делается для того, чтобы придать ему густоту.

Как и с творогом, используйте йод. Капните немного в молоко. Если увидите оттенки синего и фиолетового цветов, в молоке есть крахмал.

Здесь узнаете о продуктах, качество которых не утрачивается долгое время.

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Как выявить мел и соду, их добавляют, чтобы молоко долго не портилось

Здесь поможет уксус. Всего несколько капель в молоко – и следите за реакцией. Если молоко мгновенно створожится, то оно хорошее.

Если появится пена и услышите шипение, это значит, что в продукте есть сода и мел.

Как проверить, разбавленное молоко водой или нет

В этом поможет медицинский спирт. Его количество должно быть вдвое больше количества молока.

Качественный продукт, то есть неразбавленное молоко, сразу же свернется, превратится в хлопья.

Некачественное молоко, в котором много воды, свернется не так быстро, а в течение нескольких минут.