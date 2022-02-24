10 продуктов с очень длительным сроком хранения

Знать о продуктах с большим и очень большим сроком хранения – это возможность купить их на будущее, даже по скидкам, и не волноваться, что они могут испортиться.
Практически все из этого списка рекомендуется взять в "тревожный чемоданчик".
Важно: все крупы, кофе, чай, какао требуют правильных условий хранения. Они не потерпят высокой влажности.
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Хранить их лучше в заводской упаковке или в герметичной таре.
Мед храните в темном месте, это касается и растительного масла.
10 продуктов с длительным сроком хранения
- Овсянка;
- Мед;
- Макароны;
- Бобовые;
- Пшеничная крупа;
- Рис;
- Чай, кофе, какао;
- Тушенка до 4-ех лет;
- Топленое сливочное масло;
- Сушеное мясо.