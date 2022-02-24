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СЬОГОДНІ Їжа

10 продуктів з дуже тривалим терміном зберігання

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 лютого, 11:51
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Це означає, що їх можна купити про запас, та водночас звертати увагу на умови зберігання. Насамперед це стосується круп, кави та чаю
Продукти з великим терміном зберігання
Продукти з великим терміном зберігання / Фото: Колаж: Сьогодні

Знати про продукти з великим та дуже великим терміном зберігання – це можливість купити їх на майбутнє, навіть за знижками, і не хвилюватися, що вони можуть зіпсуватися.

Практично все з цього списку рекомендується взяти в "тривожну валізку".

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Важливо: усі крупи, кава, чай, какао вимагають правильних умов зберігання. Вони не люблять високої вологості.

Зберігати їх краще в заводській упаковці або герметичній тарі.

Мед зберігайте у темному місці, це стосується й олії.

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10 продуктів з тривалим терміном зберігання

  • Вівсянка;
  • Мед;
  • Макарони;
  • Бобові;
  • Пшенична крупа;
  • Рис;
  • Чай, кава, какао;
  • Тушонька до 4-х років;
  • Топлене вершкове масло;
  • Сушене м'ясо.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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