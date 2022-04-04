Як перевірити якість молока, домашнього та магазинного – прості способи

Перевірити якість практично будь-якого продукту в домашніх умовах можна. Ці методи підтверджені експертами.

Ми розповідали про три способи перевірки сиру, тепер молоко.

Як швидко перевірити якість молока / Фото: depositphotos.com, Колаж: Сьогодні

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Щодо магазинного, то несовісні виробники можуть розбавляти продукт водою або, що гірше, додавати крохмаль для густоти, соду або крейду для тривалішого терміну зберігання.

Визначити погане молоко допоможуть йод, оцет та медичний спирт.

Ці способи підходять для будь-якого молока – домашнього, магазинного бутильованого та пакетованого.

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Як перевірити молоко на присутність крохмалю

Несумлінні виробники можуть додавати в молоко крохмаль, це робиться для того, щоб надати йому густини.

Як і з сиром, використовуйте йод. Додайте кілька крапель у в молоко. Якщо побачите відтінки синього та фіолетового кольорів, у молоці є крохмаль.

Тут дізнаєтеся про продукти, якість яких не втрачається тривалий час.

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Як виявити крейду та соду, їх додають, щоб молоко довго не псувалося

Тут допоможе оцет. Лише кілька крапель у молоко – і стежте за реакцією. Якщо молоко миттєво згорнеться, воно якісне.

Якщо з'явиться піна та почуєте шипіння, це означає, що у продукті є сода та крейда.

Як перевірити, чи розведене молоко водою

У цьому допоможе медичний спирт. Його кількість має бути вдвічі більшою за кількість молока.

Якісний продукт, тобто нерозбавлене молоко, одразу ж згорнеться, перетвориться на пластівці.

Неякісне молоко, в якому багато води, згорнеться не так швидко, а впродовж кількох хвилин.