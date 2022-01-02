Как сварить прозрачный ароматный бульон – 5 важных правил

После праздников, когда на столе было много всего и оно жирное, на помощь приходит бульон.
Его задача – помочь желудку прийти в себя и в целом разгрузить организм. И желательно, чтобы он был красивого золотистого цвета и ароматный.
5 правил для вкусного и прозрачного бульона / Фото: Depositphotos
Бульон можно выпить просто так или приготовить на нем свой любимый суп. О том, как это сделать максимально вкусно, мы тоже рассказывали.
Ниже собраны советы опытных хозяек, которые достигли совершенства в приготовлении бульона.
Золотые правила для отличного бульона
- Все, что попадет в него, – мясо, рыба и овощи – должно быть хорошо вымыто. С рыбы стоит убрать сгустки крови, чешую, с мяса – жир, прожилки.
- Продукты нужно заливать холодной водой, готовить на медленном огне и не допускать сильного бурления.
- Пену убирать не только с поверхности, но и со стенок кастрюли с помощью смоченной салфетки. Если пена осела на дно, нужно добавить немного холодной воды, – пена должна подняться наверх.
- Мясо на кости требует больше воды. Правильная пропорция: 1 кг на 3,5 литра воды.
- Для овощного бульона можно использовать слегка увядшие овощи. Вкуснее, если перед варкой их или обжарить на сковороде, или немного запечь.
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Что поможет "осветлить" бульон?
Это всем известная очищенная луковица. Также прозрачность бульону вернуть сок лимона, его нужно вводить частями, и взбитый с небольшим количеством воды белок яйца.
Эту смесь нужно ввести в бульон – и она впитает остатки пены, с которыми не удалось справиться.