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Как сварить прозрачный ароматный бульон – 5 важных правил

Ирина Маслова
2 января, 15:30
Из чего бы бульон не варился, его нужно заливать чистой холодной водой. Если мясо на кости, то воды нужно больше, из расчета 1:3. Поможет "осветлить" бульон лимонный сок и белок яйца

После праздников, когда на столе было много всего и оно жирное, на помощь приходит бульон.

Его задача – помочь желудку прийти в себя и в целом разгрузить организм. И желательно, чтобы он был красивого золотистого цвета и ароматный.

5 правил для вкусного и прозрачного бульона / Фото: Depositphotos

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Бульон можно выпить просто так или приготовить на нем свой любимый суп. О том, как это сделать максимально вкусно, мы тоже рассказывали.

Ниже собраны советы опытных хозяек, которые достигли совершенства в приготовлении бульона.

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Золотые правила для отличного бульона

Бульон нужно варить на очень медленном огне / Фото: pexels.com

  1. Все, что попадет в него, – мясо, рыба и овощи – должно быть хорошо вымыто. С рыбы стоит убрать сгустки крови, чешую, с мяса – жир, прожилки.
  2. Продукты нужно заливать холодной водой, готовить на медленном огне и не допускать сильного бурления.
  3. Пену убирать не только с поверхности, но и со стенок кастрюли с помощью смоченной салфетки. Если пена осела на дно, нужно добавить немного холодной воды, – пена должна подняться наверх.
  4. Мясо на кости требует больше воды. Правильная пропорция: 1 кг на 3,5 литра воды.
  5. Для овощного бульона можно использовать слегка увядшие овощи. Вкуснее, если перед варкой их или обжарить на сковороде, или немного запечь.

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Что поможет "осветлить" бульон?

Сок лимона осветлит помутневший бульон / Фото: pexels.com

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Это всем известная очищенная луковица. Также прозрачность бульону вернуть сок лимона, его нужно вводить частями, и взбитый с небольшим количеством воды белок яйца.

Эту смесь нужно ввести в бульон – и она впитает остатки пены, с которыми не удалось справиться.