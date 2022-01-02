Как сварить прозрачный ароматный бульон – 5 важных правил

После праздников, когда на столе было много всего и оно жирное, на помощь приходит бульон.

Его задача – помочь желудку прийти в себя и в целом разгрузить организм. И желательно, чтобы он был красивого золотистого цвета и ароматный.

5 правил для вкусного и прозрачного бульона / Фото: Depositphotos

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Бульон можно выпить просто так или приготовить на нем свой любимый суп. О том, как это сделать максимально вкусно, мы тоже рассказывали.

Ниже собраны советы опытных хозяек, которые достигли совершенства в приготовлении бульона.

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Золотые правила для отличного бульона

Бульон нужно варить на очень медленном огне / Фото: pexels.com

Все, что попадет в него, – мясо, рыба и овощи – должно быть хорошо вымыто. С рыбы стоит убрать сгустки крови, чешую, с мяса – жир, прожилки. Продукты нужно заливать холодной водой, готовить на медленном огне и не допускать сильного бурления. Пену убирать не только с поверхности, но и со стенок кастрюли с помощью смоченной салфетки. Если пена осела на дно, нужно добавить немного холодной воды, – пена должна подняться наверх. Мясо на кости требует больше воды. Правильная пропорция: 1 кг на 3,5 литра воды. Для овощного бульона можно использовать слегка увядшие овощи. Вкуснее, если перед варкой их или обжарить на сковороде, или немного запечь.

Что поможет "осветлить" бульон?

Сок лимона осветлит помутневший бульон / Фото: pexels.com

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Это всем известная очищенная луковица. Также прозрачность бульону вернуть сок лимона, его нужно вводить частями, и взбитый с небольшим количеством воды белок яйца.

Эту смесь нужно ввести в бульон – и она впитает остатки пены, с которыми не удалось справиться.