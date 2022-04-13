Как уберечь хлеб от черствости и плесени и вернуть ему свежесть

В ситуации экономии продуктов важно знать, как правильно их хранить, чтобы продлить сроки годности.

Что касается муки, если купили ее впрок, мы подробно писали. Теперь хлеб и выпечка без крема.

Как вернуть свежесть хлебу и правильно его хранить / Фото: Unsplash

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Эти лайфхаки и советы помогут сохранить их свежесть, а если хлеб и сдоба немного зачерствели, то это можно быстро исправить.

Как хранить хлеб, чтобы он не засыхал и плесневел

Храните хлеб в тканевых мешочках / Фото: Unsplash

Наши предки укутывали хлеб в льняные полотенце, так он был защищен и вместе с этим мог дышать и не черстветь.

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Если нет льняного мешка, можно взять хлопковую ткань, но в ней хлеб пролежит не так долго, как хотелось бы.

Эксперты рекомендуют нарезать хлеб не с конца буханки, а с середины. То есть сначала пополам, потом отрезать по ломтику.

Потом соедините части буханке в месте среза – хлеб пролежит дольше.

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Еще советуют держать хлеб в морозилке в отдельном отсеке, предварительно его нужно завернуть в ткань или бумажный пакет. Полиэтилен не подойдет.

Перед употреблением разогрейте хлеб в духовке или микроволновке, предварительно сбрызнув водой.

Замораживать можно сдобу и паски, желательно в бумажных пакетах.

Сохранить свежесть яйцам можно и без холодильника – несколько способов найдете здесь.

Как быстро вернуть свежесть хлебу

Вернуть свежесть хлебу можно на водяной бане / Фото: Pixabay

Это быстро можно сделать в микроволновке. Нужно слегка смочить бумажное полотенце и завернуть в него хлеб.

Поместите в микроволновку на 10 секунд на низкой мощности. Потом снимите полотенце и посмотрите, нужно ли повторить эту процедуру.

Еще можно подержать хлеб в духовке, разогретой до 180 градусов. Хлеб нужно завернуть в фольгу.

Нарезанный хлеб должен стать мягче за 5 минут, целая буханка – за 20 минут.

Когда достанете хлеб, дайте ему остыть в фольге. В этом процессе появится влага и он станет мягче.

И наконец, водяная баня. Положите хлеб в дуршлаг и поставьте над кастрюлей с кипящей водой.

Здесь нужно быть осторожней и контролировать, чтобы хлеб сильно не размяк.