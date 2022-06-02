Как выбрать сало и проверить его качество еще на рынке

Как и творог, качество сала можно проверить уже на рынке. Сделать это можно очень быстро.

Конечно, лучше, если на рынке вы попадете на хозяина свиньи, а не на реализатора. Тогда у него можно спросить, чем кормили животное.

Как проверить качество сала на рынке / Фото: Depositphotos

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Эксперты говорят, что нежное сало получится, когда добавлять в рацион свиньи вареный картофель. Вкусная мясная прослойка бывает, если свинья, кроме прочего, ела яблоки.

Ниже найдете простые рекомендации от ПОЛЕЗНЫЙ КАНАЛ, как убедиться, что сало хорошее.

Как выбрать сало и проверить его качество

У хорошего сала розоватый оттенок

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Очень вкусное сало от свиньи, а не от кабанчика. Сало можно понюхать, а потом слегка опалить. Почувствуете запах мочевины – это был кабан.

У хорошего продукта запах нежный, со сладковато-молочным нотами.

Выбирайте сало со спины или боковой части туши. Его можно солить, тушить или жарить. Если купили сало со щеки или шеи, обычно у такого продукта толще шкурка, его можно запечь или покоптить.

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Визуальный осмотр. Сало должно быть нежного белого цвета или с розовым оттенком. Если увидели красноватый оттенок, значит, свинью зарезали во время ее "свадебного" периода.

Толщина хорошего сала – от трех до шести сантиметров.

Насколько качественный ваш мед тоже можно легко проверить в домашних условиях.

Как выбрать мягкое сало

Чем тоньше шкурка, тем нежнее сало / Фото: Pixabay

Обращайте внимание на шкурку. Она должна быть без щетины и хорошо выскоблена. Заметили на шкурке щетину? Тогда такое сало покупать не нужно.

Это говорит о том, что хозяин плохо обработал продукт и мог так же халатно отнестись к хранению и транспортировке туши.

Цвет шкурки принципиального значения не имеет – он может быть как белым, так и желтоватого оттенка.

Теперь стоит запомнить: чем тоньше шкурка у сала, тем оно будет мягче и нежнее.

Хорошее сало или нет, можно проверить, проткнув его вилкой, ножом или спичкой. Если сало и шкурка легко протыкаются, но при этом вы чувствуете плотность – продукт можно покупать.

На ощупь сало должно быть жирным, но не липким, скользким и влажным.

Возьмитесь за уголок сала. Под теплом пальцев сало слегка размягчится, твердое сало и сало с прожилками легко чувствуется.

Проведите ногтем по салу – если сала соскоблилось совсем немного, значит, оно жесткое.

Чтобы не испортить выпечку, нужно понимать, хорошо ли работает разрыхлитель. Как это проверить – читайте здесь.