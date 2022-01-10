Как замесить идеальное тесто для вареников и секретные ингредиенты для начинок

Вареники на старый Новый год, кроме прочего, обязательны. У каждого есть свои наработанные рецепты для теста и начинок. Кстати, классический, оттого и идеальный рецепт теста, – это три стакана просеянной муки, один стакан чистой воды, три яйца и соль.

А ниже собраны советы опытных людей, которые знают все секреты для лучших вареников и начинок для них. И начинается все с сорта муки и даже воды, если любите тесто не на молоке.

Как приготовить идеальные вареники на старый Новый год / Фото: Инстаграм

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Мука и вода

Мука для вареников должна быть второго сорта / Фото: Pixabay

Мука должна быть второго сорта. Именно из нее получаются отличные вареники и пельмени.

Перед замешиванием теста муку нужно просеять через мелкое сито. Так она обогатится кислородом.

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После этого рекомендуют добавить соль по вкусу и перемешать. Соль обязательна, она будет поглощать воду, делая тесто эластичным.

Что касается воды, некоторые фудблогеры рекомендуют закипятить, а затем немного остудить ее.

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Замес теста, раскатка и лепка

Тесто для вареников должно отдохнуть перед раскаткой 30 минут / Фото: Depositphotos

В выемку в муке нужно вбить яйца, потом добавить воду. Тесто рекомендуют начинать замешивать руками.

Эластичность также обеспечит немного подсолнечного масла без ярко выраженного запаха.

Чтобы тесто получилось таким, как надо, замешивать его нужно не менее 15 минут. Потом тесто должно отдохнуть под пленкой, на это нужно 30-45 минут.

В течение всего времени, пока будет проходить раскатка теста, держите его под пленкой. Раскатывать нужно начинать с середины до краев.

Вкусные вареники – это когда тонкое тесто и много начинки. Поэтому толщина его должна быть несколько миллиметров.

Если начинка слегка жидковата, то скреплять края вареников рекомендуют с использованием яичного белка или воды – это все для прочности.

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Начинки для вареников и их секретные ингредиенты

Добавьте в творог желток – начинка будет пышнее / Фото: freepik.com

Картофельная – одна из любимейших для вареников на старый Новый год. К ней можно добавить немного шкварок, обжаренных грибов, зелень, чеснок.

Капустная начинка. Для нее важно нашинковать овощ максимально тонко и обжарить его с луком, морковью и специями. Немного грибов сделают такую начинку насыщеннее.

Творожная начинка станет пышнее, когда добавить к творогу желтки. А если есть размороженные ягоды, то немного крахмала предотвратит появление ненужного сока.