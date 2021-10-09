Как запечь сочные ребрышки – 3 ароматных варианта

Достаточно редко даже самое лучшее мясо не будет достаточно вкусным без правильного маринада. Авторы этих рецептов настаивают, что мариновать ребра нужно не менее часа. Ребра рекомендуют запекать в фольге и периодически поливать их соком, который образуется в процессе.

Свиные ребра с соусом ткемали

Свиные ребра с соусом ткемали / Фото: instagram.com/_anka_pulemetchica/

Запеченные ребрышки в духовке / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

1 кг свиные ребра;

по 3 ст. л. ткемали, соевый соус, йогурт, соль;

специи – по вкусу.

Как приготовить:

Смешать ткемали, соевый соус, йогурт. Добавить специи и перемешать. Замариновать ребра на 2 часа. Выложить в форму и запекать 50 минут при 200 градусах, периодически поливая соусом.

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Свиные ребра в соусе BBQ

Свиные ребра в соусе BBQ / Фото: instagram.com/_travnikova_tatiana_/

Ингредиенты:

2 кг ребра свиные.

Для сухого маринада:

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по 1 ст. л. паприка, перец, розмарин;

2 ст. л. розмарина.

Для соуса:

по 2 ст. л. томатная паста, соевый соус и винный уксус, мед, горчица, соль;

2 зуб. чеснока;

половина луковицы.

Как приготовить:

Ребра нарезать, натереть растительным маслом и сухим маринадом. Убрать в холодильник на несколько часов. В сотейнике обжарить измельченные лук и чеснок, добавить остальные ингредиенты соуса и варить на среднем огне до загустения. Разогреть духовку до 110 градусов и запекать ребрышки 2 часа. Намазать соусом, покрыть фольгой и готовить 30 минут. Убрать фольгу и запекать до готовности.

Телячьи ребра с фруктами и медом

Телячьи ребра с фруктами и медом / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

1 кг телячьих ребер;

по 1 шт. корень пастернака и сельдерея;

по половине яблока и лука;

1 апельсин;

мед, томатный сок;

соус табаско;

вустерский соус – по желанию;

соль, перец.

Как приготовить:

Ребрышки посолить, поперчить и смазать медом. Для соуса в блендере измельчить лук с яблоком. Добавить сок апельсина, томатный сок, табаско, вустерский соус, соль, перец и еще раз взбить. Ребра выложить на противень и залить соусом. Сверху выложить нарезанный корень сельдерея и пастернака. Запекать в духовке при 180 градусах 7 минут. Уменьшить температуру до 160 градусов и запекать еще минут 20 до готовности.

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