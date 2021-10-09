Як запекти соковиті реберця – 3 ароматних варіянти

Дуже зрідка навіть найкраще м'ясо не буде достатньо смачним без правильного маринаду. Автори цих рецептів наполягають, що маринувати ребра потрібно не менше години. Ребра рекомендують запікати у фользі та періодично поливати їх соком, який утворюється в процесі.

Свинячі ребра із соусом ткемалі

Свинячі ребра з соусом ткемалі / Фото: instagram.com/_anka_pulemetchica/

Запечені реберця в духовці / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти:

1 кг свинячі ребра;

по 3 ст. л. ткемалі, соєвий соус, йогурт, сіль;

спеції – за смаком.

Як приготувати:

Змішати ткемалі, соєвий соус, йогурт. Додати спеції і перемішати. Замаринувати ребра на 2 години. Викласти в форму і запікати 50 хвилин за 200 градусів, періодично поливаючи соусом.

Реклама

Свинячі ребра в соусі BBQ

Свинячі ребра в соусі BBQ / Фото: instagram.com/_travnikova_tatiana_/

Інгредієнти:

2 кг ребра свинячі.

Для сухого маринаду:

Реклама

по 1 ст. л. паприка, перець, розмарин;

2 ст. л. розмарину.

Для соусу:

по 2 ст. л. томатна паста, соєвий соус і винний оцет, мед, гірчиця, сіль;

2 зуб. часнику;

половина цибулини.

Як приготувати:

Ребра нарізати, натерти олією та сухим маринадом. Прибрати в холодильник на кілька годин. У сотейнику обсмажити подрібнені цибулю і часник, додати решту інгредієнтів соусу і варити на середньому вогні до загустіння. Розігріти духовку до 110 градусів і запікати реберця 2 години. Намазати соусом, покрити фольгою і готувати 30 хвилин. Прибрати фольгу і запікати до готовності.

Телячі ребра з фруктами і медом

Телячі ребра з фруктами і медом / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

1 кг телячих ребер;

по 1 шт. корінь пастернаку і селери;

по половині яблука та цибулі;

1 апельсин;

мед, томатний сік;

соус табаско;

вустерський соус – за бажанням;

сіль, перець.

Як приготувати:

Реберця посолити, поперчити і змастити медом. Для соусу в блендері подрібнити цибулю з яблуком. Додати сік апельсина, томатний сік, табаско, вустерський соус, сіль, перець і ще раз збити. Ребра викласти на деко і залити соусом. Зверху викласти нарізаний корінь селери і пастернаку. Запікати в духовці за 180 градусів 7 хвилин. Зменшити температуру до 160 градусів і запікати ще хвилин 20 до готовності.

Читайте також: