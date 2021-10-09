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Як запекти соковиті реберця – 3 ароматних варіянти

Ірина Маслова
9 жовтня, 17:00
Успіх будь-якої м'ясної страви – маринад. Він може бути рідким і сухим, головне – маринувати продукт якомога довше. Обов'язково приготуйте до реберець овочевий гарнір

Дуже зрідка навіть найкраще м'ясо не буде достатньо смачним без правильного маринаду. Автори цих рецептів наполягають, що маринувати ребра потрібно не менше години. Ребра рекомендують запікати у фользі та періодично поливати їх соком, який утворюється в процесі.

Свинячі ребра із соусом ткемалі

Свинячі ребра з соусом ткемалі / Фото: instagram.com/_anka_pulemetchica/

Запечені реберця в духовці / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • 1 кг свинячі ребра;
  • по 3 ст. л. ткемалі, соєвий соус, йогурт, сіль;
  • спеції – за смаком.

Як приготувати:

  1. Змішати ткемалі, соєвий соус, йогурт. Додати спеції і перемішати.
  2. Замаринувати ребра на 2 години.
  3. Викласти в форму і запікати 50 хвилин за 200 градусів, періодично поливаючи соусом.

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Свинячі ребра в соусі BBQ

Свинячі ребра в соусі BBQ / Фото: instagram.com/_travnikova_tatiana_/

Інгредієнти:

  • 2 кг ребра свинячі.

Для сухого маринаду:

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по 1 ст. л. паприка, перець, розмарин;
2 ст. л. розмарину.

Для соусу:

  • по 2 ст. л. томатна паста, соєвий соус і винний оцет, мед, гірчиця, сіль;
  • 2 зуб. часнику;
  • половина цибулини.

Як приготувати:

  1. Ребра нарізати, натерти олією та сухим маринадом. Прибрати в холодильник на кілька годин.
  2. У сотейнику обсмажити подрібнені цибулю і часник, додати решту інгредієнтів соусу і варити на середньому вогні до загустіння.
  3. Розігріти духовку до 110 градусів і запікати реберця 2 години.
  4. Намазати соусом, покрити фольгою і готувати 30 хвилин. Прибрати фольгу і запікати до готовності.

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Телячі ребра з фруктами і медом

Телячі ребра з фруктами і медом / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • 1 кг телячих ребер;
  • по 1 шт. корінь пастернаку і селери;
  • по половині яблука та цибулі;
  • 1 апельсин;
  • мед, томатний сік;
  • соус табаско;
  • вустерський соус – за бажанням;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Реберця посолити, поперчити і змастити медом.
  2. Для соусу в блендері подрібнити цибулю з яблуком.
  3. Додати сік апельсина, томатний сік, табаско, вустерський соус, сіль, перець і ще раз збити.
  4. Ребра викласти на деко і залити соусом. Зверху викласти нарізаний корінь селери і пастернаку.
  5. Запікати в духовці за 180 градусів 7 хвилин. Зменшити температуру до 160 градусів і запікати ще хвилин 20 до готовності.

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