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Капустняк польский на свиных ребрах – заменит и первое, и второе

Ирина Маслова
26 февраля, 17:23
Как и у нас, в Польше, такого состава супы любят. Если ваша капуста слишком резкая на вкус, ее желательно хорошо промыть и отжать жидкость

Справедливости ради нужно сказать, что вариантов этого наваристого супа, впрочем, как и у нас, в Польше много.

Встречаются рецепты, где кроме традиционных квашенной капусты и копченостей, добавляются сушеные лесные грибы.

Польский капустняк / Фото: instagram.com/ewa_bywa_w_kuchni

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Если есть такие в наличии, попробуйте использовать их и в этом рецепте.

Из особенного – это корень петрушки и немного сельдерея, они, целыми, варятся в бульоне, потом убираются. Опять же, эти два ингредиента на ваше усмотрение.

Рецепт нашли на польском кулинарном сайте Kwestiasmaku.com.

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Польский капустняк

Польский капустняк / Фото: www.kwestiasmaku.com

Ингредиенты:

  • 500 г свиных ребрышек;
  • 100 г копченого сырого бекона;
  • 400 г квашеной капусты;
  • 600 г картофеля;
  • 2 литра холодной воды;
  • по 1 шт. луковица, большая морковь;
  • корень петрушки, сельдерей – по желанию;
  • петрушка, лавровый лист;
  • соль, перец, душистый перец, тмин, майоран – по вкусу;.
  • по 1 ст. л. сливочного масла, муки.

Рецепт легендарного фасолевого супа Сената США найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Мясо промыть и нарезать. Положить в большую кастрюлю, залить холодной водой, посолить и довести до кипения. Убирайте пену в процессе. Готовьте около 40 минут.
  2. Очистить морковь, лук не чистить, а хорошо вымыть, корень петрушки и сельдерей (если используете) помыть. Отправить овощи в суп, добавить лавровый лист, душистый перец, накрыть крышкой и варить на среднем огне около 30 минут.
  3. Очистить картофель и нарезать кубиками. Добавить в суп, довести до кипения, накрыть крышкой и варить около 10 минут.
  4. Добавить отжатую квашеную капусту, тмин и майоран и варить около 20 минут. Убрать лук сельдерей, корень петрушки.
  5. Добавить перец и соль по вкусу.
  6. Нарезать бекон и обжарить на сливочном масле около 5 минут. Добавить в суп.
  7. На жире после бекона обжарить муку, влить около 50-75 мл бульона из кастрюли, перемешать. Вылить к капустняку. Довести до кипения. Варить 10 минут.
  8. Достать морковь из бульона, после остывания натереть на крупной терке и снова положить в суп.