Капустняк польский на свиных ребрах – заменит и первое, и второе

Справедливости ради нужно сказать, что вариантов этого наваристого супа, впрочем, как и у нас, в Польше много.

Встречаются рецепты, где кроме традиционных квашенной капусты и копченостей, добавляются сушеные лесные грибы.

Польский капустняк / Фото: instagram.com/ewa_bywa_w_kuchni

Реклама

Если есть такие в наличии, попробуйте использовать их и в этом рецепте.

Из особенного – это корень петрушки и немного сельдерея, они, целыми, варятся в бульоне, потом убираются. Опять же, эти два ингредиента на ваше усмотрение.

Рецепт нашли на польском кулинарном сайте Kwestiasmaku.com.

Реклама

Польский капустняк

Польский капустняк / Фото: www.kwestiasmaku.com

Ингредиенты:

500 г свиных ребрышек;

100 г копченого сырого бекона;

400 г квашеной капусты;

600 г картофеля;

2 литра холодной воды;

по 1 шт. луковица, большая морковь;

корень петрушки, сельдерей – по желанию;

петрушка, лавровый лист;

соль, перец, душистый перец, тмин, майоран – по вкусу;.

по 1 ст. л. сливочного масла, муки.

Рецепт легендарного фасолевого супа Сената США найдете здесь.

Реклама

Как приготовить: