Капустняк польский на свиных ребрах – заменит и первое, и второе

Справедливости ради нужно сказать, что вариантов этого наваристого супа, впрочем, как и у нас, в Польше много.
Встречаются рецепты, где кроме традиционных квашенной капусты и копченостей, добавляются сушеные лесные грибы.
Польский капустняк / Фото: instagram.com/ewa_bywa_w_kuchni
Если есть такие в наличии, попробуйте использовать их и в этом рецепте.
Из особенного – это корень петрушки и немного сельдерея, они, целыми, варятся в бульоне, потом убираются. Опять же, эти два ингредиента на ваше усмотрение.
Рецепт нашли на польском кулинарном сайте Kwestiasmaku.com.
Польский капустняк
Польский капустняк / Фото: www.kwestiasmaku.com
Ингредиенты:
- 500 г свиных ребрышек;
- 100 г копченого сырого бекона;
- 400 г квашеной капусты;
- 600 г картофеля;
- 2 литра холодной воды;
- по 1 шт. луковица, большая морковь;
- корень петрушки, сельдерей – по желанию;
- петрушка, лавровый лист;
- соль, перец, душистый перец, тмин, майоран – по вкусу;.
- по 1 ст. л. сливочного масла, муки.
Рецепт легендарного фасолевого супа Сената США найдете здесь.
Как приготовить:
- Мясо промыть и нарезать. Положить в большую кастрюлю, залить холодной водой, посолить и довести до кипения. Убирайте пену в процессе. Готовьте около 40 минут.
- Очистить морковь, лук не чистить, а хорошо вымыть, корень петрушки и сельдерей (если используете) помыть. Отправить овощи в суп, добавить лавровый лист, душистый перец, накрыть крышкой и варить на среднем огне около 30 минут.
- Очистить картофель и нарезать кубиками. Добавить в суп, довести до кипения, накрыть крышкой и варить около 10 минут.
- Добавить отжатую квашеную капусту, тмин и майоран и варить около 20 минут. Убрать лук сельдерей, корень петрушки.
- Добавить перец и соль по вкусу.
- Нарезать бекон и обжарить на сливочном масле около 5 минут. Добавить в суп.
- На жире после бекона обжарить муку, влить около 50-75 мл бульона из кастрюли, перемешать. Вылить к капустняку. Довести до кипения. Варить 10 минут.
- Достать морковь из бульона, после остывания натереть на крупной терке и снова положить в суп.