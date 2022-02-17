Рецепт фасолевого супа Сената США от 1903 года, который подают и сегодня

Это густой и очень наваристый суп. Совет – варить фасоль вместе с ветчиной или копченой свининой, чтобы бобовые максимально пропитались нужными ароматами и вкусами

Фасолевый суп сената США / Фото: unpeeledjournal.com

Мы знаем, что в США к супам относятся очень положительно. Об одном таком, свадебном, мы рассказывали подробно.

Легендарный, как часто его называют, суп Сената США впервые появился в сенатском ресторане в самом начале 1900-ых и готовился каждый день.

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Исключение было в сентябре 1943 года. Тогда из-за войны не было нужного количества фасоли.

Битва супов: рецепт штата Айдахо против Миннесоты

Итак, в начале ХХ века сенатор от Айдахо Фред Дюбюа предложил поварам свой рецепт фасолевого супа.

Очень скоро, через несколько лет, сенатор от Миннесоты – Кнут Нельсон – предложил свой рецепт. Его готовят так и сегодня. Он же будет ниже.

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Отличия: в суп Дюбуа добавлялось немного картофеля, он варился вместе с копченым мясом, и стебли сельдерея.

В супе Кнута Нельсона ни картофеля, ни сельдерея нет.

Рецепт человека, который лично пробовал этот суп, нашли на сайте Unpeeledjournal.com.

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Фасолевый суп сената США

Фасолевый суп сената США / Фото: unpeeledjournal.com

Ингредиенты:

450 г белой фасоли;

350 г ветчины или копченой свинины;

2 литра холодной воды;

1 луковица, нарезанная кубиками;

1 ст. л. сливочного масла.

соль, перец.

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Как приготовить: