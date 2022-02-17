Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Рецепт фасолевого супа Сената США от 1903 года, который подают и сегодня

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 17:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это густой и очень наваристый суп. Совет – варить фасоль вместе с ветчиной или копченой свининой, чтобы бобовые максимально пропитались нужными ароматами и вкусами
Фасолевый суп сената США
Фасолевый суп сената США / Фото: unpeeledjournal.com

Мы знаем, что в США к супам относятся очень положительно. Об одном таком, свадебном, мы рассказывали подробно.

Легендарный, как часто его называют, суп Сената США впервые появился в сенатском ресторане в самом начале 1900-ых и готовился каждый день.

Реклама

Исключение было в сентябре 1943 года. Тогда из-за войны не было нужного количества фасоли.

Битва супов: рецепт штата Айдахо против Миннесоты

Итак, в начале ХХ века сенатор от Айдахо Фред Дюбюа предложил поварам свой рецепт фасолевого супа.

Очень скоро, через несколько лет, сенатор от Миннесоты – Кнут Нельсон – предложил свой рецепт. Его готовят так и сегодня. Он же будет ниже.

Реклама

Отличия: в суп Дюбуа добавлялось немного картофеля, он варился вместе с копченым мясом, и стебли сельдерея.

В супе Кнута Нельсона ни картофеля, ни сельдерея нет.

Рецепт человека, который лично пробовал этот суп, нашли на сайте Unpeeledjournal.com.

Реклама

Фасолевый суп сената США

Фасолевый суп сената США
Фасолевый суп сената США / Фото: unpeeledjournal.com

Ингредиенты:

  • 450 г белой фасоли;
  • 350 г ветчины или копченой свинины;
  • 2 литра холодной воды;
  • 1 луковица, нарезанная кубиками;
  • 1 ст. л. сливочного масла.
  • соль, перец.

Сельдерей бывает не только в салатах – здесь найдете рецепт крем-супа с грибами.

Как приготовить:

  1. Промытую фасоль поместите в большую кастрюлю с двумя литрами холодной воды и нарезанной ветчиной.
  2. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите, периодически помешивая, пока фасоль полностью не размякнет.
  3. Уберите ветчину и отложите.
  4. Обжарьте лук на сливочном масле и добавьте в суп. Верните ветчину в суп, перемешайте.
  5. Доведите до вкуса солью и перцем и готовьте еще несколько минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять