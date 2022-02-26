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Капустняк польський на свинячих ребрах – замінить і першу, і другу страву

Ірина Маслова
26 лютого, 17:23
Як і у нас, у Польщі, такого складу супи люблять. Якщо ваша капуста дуже різка на смак, її бажано добре промити та віджати рідину

Заради справедливості треба сказати, що варіянтів цього наваристого супу, втім, як і в нас, у Польщі чимало.

Зустрічаються рецепти, де крім традиційних квашеної капусти та копченостей, додаються сушені лісові гриби.

Польський капусняк / Фото: instagram.com/ewa_bywa_w_kuchni

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Якщо є такі в наявності, спробуйте використовувати їх і в цьому рецепті.

З особливого – це корінь петрушки та трохи селери, вони, цілими, варяться в бульйоні, потім забираються. Знову ж таки, ці два інгредієнти на ваш розсуд.

Рецепт знайшли на польському кулінарному сайті Kwestiasmaku.com.

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Польський капусняк

Польський капусняк / Фото: www.kwestiasmaku.com

Інгредієнти:

  • 500 г свинячих ребер;
  • 100 г копченого сирого бекону;
  • 400 г квашеної капусти;
  • 600 г картоплі;
  • 2 літри холодної води;
  • 1 шт. цибулина, велика морква;
  • корінь петрушки, селера – за бажанням;
  • петрушка, лаврове листя;
  • сіль, перець, духмяний перець, кмин, майоран – за смаком;
  • по 1 ст. л. вершкового масла, борошна.

Рецепт легендарного квасолевого супу Сенату США знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Ребра промити та нарізати. Покласти у велику каструлю, залити холодною водою, посолити та довести до кипіння. Забирайте піну у процесі. Готуйте близько 40 хвилин.
  2. Очистити моркву, цибулю не чистити, а добре вимити, корінь петрушки та селеру (якщо використовуєте) почистити. Відправити овочі в суп, додати лаврове листя, духмяний перець, накрити кришкою та варити на середньому вогні близько 30 хвилин.
  3. Очистити картоплю та нарізати кубиками. Додати до супу, довести до кипіння, накрити кришкою і варити близько 10 хвилин.
  4. Додати віджату квашену капусту, кмин і майоран і варити близько 20 хвилин. Прибрати цибулю, селеру, корінь петрушки.
  5. Додати перець та сіль за смаком.
  6. Нарізати бекон і обсмажити на вершковому маслі близько 5 хвилин. Додати до супу.
  7. На жирі після бекону обсмажити борошно, влити близько 50-75 мл бульйону з каструлі, перемішати. Вилити до капусняку. Довести до кипіння. Варити 10 хвилин.
  8. Дістати моркву з бульйону, після остигання натерти на великій тертці і знову покласти в суп.