Капустняк польський на свинячих ребрах – замінить і першу, і другу страву

Заради справедливості треба сказати, що варіянтів цього наваристого супу, втім, як і в нас, у Польщі чимало.

Зустрічаються рецепти, де крім традиційних квашеної капусти та копченостей, додаються сушені лісові гриби.

Польський капусняк / Фото: instagram.com/ewa_bywa_w_kuchni

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Якщо є такі в наявності, спробуйте використовувати їх і в цьому рецепті.

З особливого – це корінь петрушки та трохи селери, вони, цілими, варяться в бульйоні, потім забираються. Знову ж таки, ці два інгредієнти на ваш розсуд.

Рецепт знайшли на польському кулінарному сайті Kwestiasmaku.com.

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Польський капусняк

Польський капусняк / Фото: www.kwestiasmaku.com

Інгредієнти:

500 г свинячих ребер;

100 г копченого сирого бекону;

400 г квашеної капусти;

600 г картоплі;

2 літри холодної води;

1 шт. цибулина, велика морква;

корінь петрушки, селера – за бажанням;

петрушка, лаврове листя;

сіль, перець, духмяний перець, кмин, майоран – за смаком;

по 1 ст. л. вершкового масла, борошна.

Рецепт легендарного квасолевого супу Сенату США знайдете тут.

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Як приготувати: