Карамельные черепахи из 5 ингредиентов – впечатляющий рецепт десерта

Эти очень симпатичные "черепашки" из серии легких и вкусных десертов. Об одном таком – ленивом тирамису – мы рассказывали.

Этот рецепт нашли на сайте Мashed.com. Авторы десерта предлагают взять пекан, который очень похож по структуре на грецкий орех.

Десерт карамельные черепахи / Фото: www.mashed.com

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Важно, чтобы форма ядер была ближе к продолговатой.

Десерт карамельные черепахи

Десерт карамельные черепахи / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

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1 стакан сахара;

50 мл густых сливок;

6 ст. л. сливочного масла;

150 г шоколада;

пекан или грецкие орехи.

А здесь найдете рецепт восточного десерта басбусы или арабского манника.

Как приготовить:

Нагреть сахар в кастрюле на среднем огне, пока он не растает. Как только он растает, снять с огня и добавить сливочное масло. Хорошо перемешать. Добавить густые сливки и хорошо перемешать. Дать немного остыть. Застелить фольгой противень. Поместить орехи в форме буквы "х". На каждую "черепашку" положить по чайной ложке карамели. Растопить шоколад на водяной бане и выложить шоколад сверху карамели. Отправить в холодильник на 30 минут.

Здесь смотрите подробней, как сделать этот замечательный десерт.