Карамельні черепахи з 5 інгредієнтів – дивовижний рецепт десерту

Ці дуже симпатичні "черепашки" із серії легких та смачних десертів. Про один такий – лінивий тірамісу – ми розповідали.

Цей рецепт знайшли на сайті Мashed.com. Автори десерту пропонують взяти пекан, який дуже схожий за структурою на волоський горіх.

Десерт карамельні черепахи / Фото: www.mashed.com

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Важливо, щоб форма ядер була подовженою.

Десерт карамельні черепахи

Десерт карамельні черепахи / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

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1 склянка цукру;

50 мл густих вершків;

6 ст. л. вершкового масла;

150 г шоколаду;

пекан або волоські горіхи.

А тут знайдете рецепт східного десерту басбуси або арабського манніка.

Як приготувати:

Нагріти цукор у каструлі на середньому вогні, доки він не розтане. Щойно він розтане, зняти з вогню та додати вершкове масло. Добре перемішати. Додати густі вершки та добре перемішати. Дати трохи охолонути. Застелити фольгою деко. Помістити горіхи у вигляді літери "х". На кожну черепашку покласти по чайній ложці карамелі. Розтопити шоколад на водяній бані та викласти шоколад зверху карамелі. Відправити у холодильник на 30 хвилин.

Тут дивіться докладніше, як зробити цей чудовий десерт.