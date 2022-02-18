Карамельні черепахи з 5 інгредієнтів – дивовижний рецепт десерту

Ці дуже симпатичні "черепашки" із серії легких та смачних десертів. Про один такий – лінивий тірамісу – ми розповідали.
Цей рецепт знайшли на сайті Мashed.com. Автори десерту пропонують взяти пекан, який дуже схожий за структурою на волоський горіх.
Десерт карамельні черепахи / Фото: www.mashed.com
Важливо, щоб форма ядер була подовженою.
Десерт карамельні черепахи
Десерт карамельні черепахи / Фото: www.mashed.com
Інгредієнти:
- 1 склянка цукру;
- 50 мл густих вершків;
- 6 ст. л. вершкового масла;
- 150 г шоколаду;
- пекан або волоські горіхи.
А тут знайдете рецепт східного десерту басбуси або арабського манніка.
Як приготувати:
- Нагріти цукор у каструлі на середньому вогні, доки він не розтане. Щойно він розтане, зняти з вогню та додати вершкове масло. Добре перемішати.
- Додати густі вершки та добре перемішати. Дати трохи охолонути.
- Застелити фольгою деко. Помістити горіхи у вигляді літери "х".
- На кожну черепашку покласти по чайній ложці карамелі.
- Розтопити шоколад на водяній бані та викласти шоколад зверху карамелі.
- Відправити у холодильник на 30 хвилин.
Тут дивіться докладніше, як зробити цей чудовий десерт.