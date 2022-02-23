Картофель по-шведски – как приготовить этот ароматный ужин

Это из той серии, когда хочется сказать – как же просто, но как же вкусно. Впрочем, это касается всего, что состоит из хорошо приготовленного картофеля.
Его можно запечь вместе с моцареллой – очень вкусно и сочно.
Картофель по-шведски / Фото: instagram.com/gazpachocatering
Хассельбек – так называют картофель по-шведски. Он был придуман в сороковых годах прошлого века в одноименном ресторане Стокгольма.
Во время всего приготовления хассельбек нужно поливать чесночным маслом. Чеснок берите по вкусу.
Рецепт нашли на сайте Іca.se.
Картофель по-шведски, или хассельбек
Картофель по-шведски / Фото: www.ica.se
Ингредиенты:
- 12 шт. картофель;
- 1 ч. л. соль;
- 2 ч. л. черный перец, паприка;
- по 50 г сливочное масло, растительное масло;
- чеснок – по вкусу;
- зелень.
Здесь найдете рецепт латвийского блюда – картофельных ромбиков швильпикай.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 225 градусов.
- Очистите картофель. Нарежьте его тонкими ломтиками, но не до конца. Выложите в застеленную фольгой форму для запекания.
- Растительное масло соедините со сливочным, разогрейте в сотейнике. Добавьте специи и измельченный чеснок.
- Картофель щедро полейте чесночным маслом.
- Запекайте 30-40 минут, пока картофель не станет хрустящим, периодически поливая маслом.
- Украсьте зеленью.