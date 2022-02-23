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Картофель по-шведски – как приготовить этот ароматный ужин

Ирина Маслова
23 февраля, 17:35
Хассельбек – так называют этот картофель. Единственная сложность – это нарезать его тонкими ломтиками, но не до конца. Во время всего процесса запекания картошка поливается чесночным маслом

Это из той серии, когда хочется сказать – как же просто, но как же вкусно. Впрочем, это касается всего, что состоит из хорошо приготовленного картофеля.

Его можно запечь вместе с моцареллой – очень вкусно и сочно.

Картофель по-шведски / Фото: instagram.com/gazpachocatering

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Хассельбек – так называют картофель по-шведски. Он был придуман в сороковых годах прошлого века в одноименном ресторане Стокгольма.

Во время всего приготовления хассельбек нужно поливать чесночным маслом. Чеснок берите по вкусу.

Рецепт нашли на сайте Іca.se.

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Картофель по-шведски, или хассельбек

Картофель по-шведски / Фото: www.ica.se

Ингредиенты:

  • 12 шт. картофель;
  • 1 ч. л. соль;
  • 2 ч. л. черный перец, паприка;
  • по 50 г сливочное масло, растительное масло;
  • чеснок – по вкусу;
  • зелень.

Здесь найдете рецепт латвийского блюда – картофельных ромбиков швильпикай.

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Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 225 градусов.
  2. Очистите картофель. Нарежьте его тонкими ломтиками, но не до конца. Выложите в застеленную фольгой форму для запекания.
  3. Растительное масло соедините со сливочным, разогрейте в сотейнике. Добавьте специи и измельченный чеснок.
  4. Картофель щедро полейте чесночным маслом.
  5. Запекайте 30-40 минут, пока картофель не станет хрустящим, периодически поливая маслом.
  6. Украсьте зеленью.