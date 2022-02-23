Картопля по-шведськи – як приготувати цю ароматну вечерю

Це з тієї серії, коли хочеться сказати – так просто, але як же смачно. Втім, це стосується всього, що складається з добре приготовленої картоплі.
Її можна запекти разом з моцарелою – дуже смачно та соковито.
Картопля по-шведськи / Фото: instagram.com/gazpachocatering
Хасельбек – так називають картоплю по-шведськи. Її було вигадано в сорокових роках минулого століття в однойменному ресторані Стокгольма.
Під час усього приготування хасельбек потрібно поливати часниковою олією. Часник беріть за смаком.
Рецепт знайшли на сайті Іca.se.
Картопля по-шведськи, або хасельбек
Картопля по-шведськи / Фото: www.ica.se
Інгредієнти:
- 12 шт. картопля;
- 1 ч. л. сіль;
- 2 ч. л. чорний перець, паприка;
- по 50 г вершкове масло, олія;
- часник – за смаком;
- зелень.
Тут знайдете рецепт латвійської страви – картопляних ромбиків швільпікай.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 225 градусів.
- Очистіть картоплю. Наріжте тонкими скибочками, але не до кінця. Викладіть у застелену фольгою форму для запікання.
- Олію з'єднайте з вершковим маслом, розігрійте в сотейнику. Додайте спеції та подрібнений часник.
- Картоплю добре полийте часниковою олією.
- Запікайте 30-40 хвилин, доки картопля не стане хрумкою, періодично поливаючи олією.
- Прикрасьте зеленню.