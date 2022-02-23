Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Картопля по-шведськи – як приготувати цю ароматну вечерю

Ірина Маслова
23 лютого, 17:35
Хасельбек – так називають цю картоплю. Єдина складність – це нарізати її тонкими скибочками, але не до кінця. Під час усього процесу запікання картопля поливається часниковою олією

Це з тієї серії, коли хочеться сказати – так просто, але як же смачно. Втім, це стосується всього, що складається з добре приготовленої картоплі.

Її можна запекти разом з моцарелою – дуже смачно та соковито.

Картопля по-шведськи / Фото: instagram.com/gazpachocatering

Реклама

Хасельбек – так називають картоплю по-шведськи. Її було вигадано в сорокових роках минулого століття в однойменному ресторані Стокгольма.

Під час усього приготування хасельбек потрібно поливати часниковою олією. Часник беріть за смаком.

Рецепт знайшли на сайті Іca.se.

Реклама

Картопля по-шведськи, або хасельбек

Картопля по-шведськи / Фото: www.ica.se

Інгредієнти:

  • 12 шт. картопля;
  • 1 ч. л. сіль;
  • 2 ч. л. чорний перець, паприка;
  • по 50 г вершкове масло, олія;
  • часник – за смаком;
  • зелень.

Тут знайдете рецепт латвійської страви – картопляних ромбиків швільпікай.

Реклама

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 225 градусів.
  2. Очистіть картоплю. Наріжте тонкими скибочками, але не до кінця. Викладіть у застелену фольгою форму для запікання.
  3. Олію з'єднайте з вершковим маслом, розігрійте в сотейнику. Додайте спеції та подрібнений часник.
  4. Картоплю добре полийте часниковою олією.
  5. Запікайте 30-40 хвилин, доки картопля не стане хрумкою, періодично поливаючи олією.
  6. Прикрасьте зеленню.