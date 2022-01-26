Картофельная запеканка с моцареллой – этот ужин станет одним из любимейших

Запеканка получится сочной – это обеспечат молоко и масло в картофельном пюре, моцарелла даст сливочную текстуру и симпатичную корочку

Запеканка из картофеля с сыром / Фото: Depositphotos

Картофель с сыром на ужин – это практически классика. Блюдо сытное, так что его может хватить и на завтрак. Ведь если подогреть, оно становится только лучше.

В этой запеканке есть моцарелла и немного пармезана. Сыр обеспечит картофелю сливочный вкус и превратится в очень красивую корочку на верхушке блюда.

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Фублогер Vanguardofhollywood.com говорит, что ее запеканку можно хранить под пленкой как заготовку для будущих ужинов. Она помещается в холодильник на этапе соединения всех ингредиентов.

Картофельная запеканка с моцареллой

Картофельная запеканка с моцареллой / Фото: vanguardofhollywood.com

Ингредиенты:

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1,5 кг картофеля;

3 зуб. чеснока;

4 ст. л. сливочного масла;

стакан молока;

200 г моцареллы;

100 г пармезана;

петрушка – для подачи;

соль, перец.

Здесь найдете рецепт красивой запеканки из Франции – тартифлета. Для нее нужен бекон и сыр.

Как приготовить: