Ужин за 30 минут: рецепт дважды запеченного картофеля (видео)

Чтобы получить картофель на ужин, можно пойти множеством путей. Некоторые из них: приготовить его с фаршем под очень сырной корочкой или запечь с сыром в виде лодочек.
Последние должны пройти два этапа. Сначала побыть в микроволновке, затем, уже с сыром и сметаной, прийти до готовности в духовке.
В рецепте от Мashed.comпредлагают взять чеддер, если есть любой другой – тоже получится вкусно.
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Дважды запеченный картофель с сыром
Ингредиенты на две персоны:
- 2 средние картофелины;
- 2 ст. л. сливочного масла, нарезанного кубиками и размягченного;
- 50 мл молока;
- 100 г тертого чеддера или другого твердого сыра;
- 100 г сметаны;
- соль, перец, нарезанный зеленый лук.
Здесь узнаете, как приготовить картошку кумпир – самую известную уличную еду Турции.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Картофель вымойте и обсушите, наколите вилкой со всех сторон. Поставьте в микроволновку на 10 минут.
- Разрежьте картофель вдоль, дайте остыть. Выньте картофель из кожуры, оставив немного возле кожуры.
- Растолченный картофель смешайте со сливочным маслом, молоком, сыром, сметаной, луком. Добавьте соль и перец.
- Выложите в форму для запекания и положите начинку. Начиненный картофель запекайте 10-15 минут.
- Украсьте зеленым луком и щепоткой черного перца.
Подробный процесс приготовления этого ужина смотрите в видео.