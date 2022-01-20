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Ужин за 30 минут: рецепт дважды запеченного картофеля (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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20 января, 19:10
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Сначала вымытый картофель готовится 10 минут в микроволновке. Затем пюре соединяется с молоком, сметаной и сыром и запекается в виде лодочек в течение 15 минут
Запеченный картофель на ужин
Запеченный картофель на ужин / Фото: www.mashed.com

Чтобы получить картофель на ужин, можно пойти множеством путей. Некоторые из них: приготовить его с фаршем под очень сырной корочкой или запечь с сыром в виде лодочек.

Последние должны пройти два этапа. Сначала побыть в микроволновке, затем, уже с сыром и сметаной, прийти до готовности в духовке.

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В рецепте от Мashed.comпредлагают взять чеддер, если есть любой другой – тоже получится вкусно.

Дважды запеченный картофель с сыром

Ингредиенты на две персоны:

  • 2 средние картофелины;
  • 2 ст. л. сливочного масла, нарезанного кубиками и размягченного;
  • 50 мл молока;
  • 100 г тертого чеддера или другого твердого сыра;
  • 100 г сметаны;
  • соль, перец, нарезанный зеленый лук.

Здесь узнаете, как приготовить картошку кумпир – самую известную уличную еду Турции.

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Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Картофель вымойте и обсушите, наколите вилкой со всех сторон. Поставьте в микроволновку на 10 минут.
  2. Разрежьте картофель вдоль, дайте остыть. Выньте картофель из кожуры, оставив немного возле кожуры.
  3. Растолченный картофель смешайте со сливочным маслом, молоком, сыром, сметаной, луком. Добавьте соль и перец.
  4. Выложите в форму для запекания и положите начинку. Начиненный картофель запекайте 10-15 минут.
  5. Украсьте зеленым луком и щепоткой черного перца.

Подробный процесс приготовления этого ужина смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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