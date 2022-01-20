Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ⚡ Обстріляли офіс Гордона 😷 Новий спалах COVID-19 🔔 Загроза війни з Росією

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Вечеря за 30 хвилин: рецепт двічі запеченої картоплі (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 19:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Спочатку вимита картопля готується 10 хвилин у мікрохвильовці. Потім пюре з'єднується з молоком, сметаною та сиром і запікається у вигляді човників впродовж 15 хвилин
Запечена картопля на вечерю
Запечена картопля на вечерю / Фото: www.mashed.com

Щоб отримати картоплю на вечерю, можна йти безліччю шляхів. Деякі з них: приготувати його з фаршем під дуже сирною скоринкою або запекти із сиром у вигляді човників.

Останні мають пройти два етапи. Спочатку побути в мікрохвильовій печі, потім, вже із сиром та сметаною, прийти до готовності в духовці.

Реклама

У рецепті від Мashed.comпропонують взяти чедер, якщо є будь-який інший – теж буде смачно.

Двічі запечена картопля із сиром

Інгредієнти на дві персони:

  • 2 середні картоплини;
  • 2 ст. л. вершкового масла, нарізаного кубиками та розм'якшеного;
  • 50 мл молока;
  • 100 г тертого чедеру або іншого твердого сиру;
  • 100 г сметани;
  • сіль, перець, нарізана зелена цибуля.

Тут дізнаєтесь, як приготувати картоплю кумпир – найвідомішу вуличну їжу Туреччини.

Реклама

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Картоплю вимийте та обсушіть, наколіть виделкою з усіх боків. Поставте в мікрохвильову піч на 10 хвилин.
  2. Розріжте картоплю вздовж, дайте охолонути. Вийміть картоплю зі шкірки, залишивши трохи біля шкірки.
  3. Потовчену картоплю змішайте з вершковим маслом, молоком, сиром, сметаною, цибулею. Додайте сіль та перець.
  4. Викладіть у форму для запікання та покладіть начинку. Начинену картоплю запікайте 10-15 хвилин.
  5. Прикрасьте зеленою цибулею та щіпкою чорного перцю.

Детальний процес приготування цієї вечері дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти