Картофель "Шато", которым кормили богатых пассажиров "Титаника" (фото)

Если до недавнего времени вы думали, что картофель для французов – еда второстепенная, то нет. Во Франции для нее существуют десятки неповторимых рецептов.

Возможно, картофель не едят каждый день и даже раз в неделю, но мастерства в ее приготовлении они достигли.

Рецепт картофеля "Шато"

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Говорят, "Шато" кормили богатых пассажиров "Титаника". Правда, вырезали из каждого клубня что-то похожее на бриллиант.

В рецепте от chezlerevefrancais.com картошка просто чистится, затем слегка обжаривается с чесноком и в конце запекается. Так ее готовят во Франции сегодня.

Молодой картофель "Шато"

Молодой картофель "Шато" / Фото: chezlerevefrancais.com

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Ингредиенты:

800 г молодого картофеля;

3 очищенных зубчика чеснока;

90 г сливочного масла;

1 ст. л. оливкового масла;

по 1 ч. л. соли, перца;

2 ст. л. нарезанной петрушки.

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Очистите картофель и оботрите полотенцем. Положите сливочное масло, оливковое масло, чеснок, приправы и картофель в сковороду с толстым дном, которую можно использовать в духовке. Готовьте на среднем огне от 5 до 10 минут, время от времени слегка помешивая. Поместите картофель в духовку на 30 минут или пока он не станет хрустящим и нежным. Уберите чеснок. Положите на сервировочную тарелку и полейте маслом со сковороды. Посыпьте петрушкой и подавайте.

Как в Нидерландах готовят картофельное пюре – узнаете здесь.