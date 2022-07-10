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Картофель "Шато", которым кормили богатых пассажиров "Титаника" (фото)

Ирина Маслова
10 июля, 16:57
Нужно постараться подобрать молодые клубни примерно одинакового размера, так красивее. Эту картошку не стыдно подать гостям на праздники

Если до недавнего времени вы думали, что картофель для французов – еда второстепенная, то нет. Во Франции для нее существуют десятки неповторимых рецептов.

Возможно, картофель не едят каждый день и даже раз в неделю, но мастерства в ее приготовлении они достигли.

Рецепт картофеля "Шато"

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Говорят, "Шато" кормили богатых пассажиров "Титаника". Правда, вырезали из каждого клубня что-то похожее на бриллиант.

В рецепте от chezlerevefrancais.com картошка просто чистится, затем слегка обжаривается с чесноком и в конце запекается. Так ее готовят во Франции сегодня.

Молодой картофель "Шато"

Молодой картофель "Шато" / Фото: chezlerevefrancais.com

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Ингредиенты:

  • 800 г молодого картофеля;
  • 3 очищенных зубчика чеснока;
  • 90 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • по 1 ч. л. соли, перца;
  • 2 ст. л. нарезанной петрушки.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Очистите картофель и оботрите полотенцем.
  3. Положите сливочное масло, оливковое масло, чеснок, приправы и картофель в сковороду с толстым дном, которую можно использовать в духовке.
  4. Готовьте на среднем огне от 5 до 10 минут, время от времени слегка помешивая.
  5. Поместите картофель в духовку на 30 минут или пока он не станет хрустящим и нежным. Уберите чеснок.
  6. Положите на сервировочную тарелку и полейте маслом со сковороды.
  7. Посыпьте петрушкой и подавайте.

Как в Нидерландах готовят картофельное пюре – узнаете здесь.