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Картопля "Шато", якою годували багатих пасажирів "Титаніка" (фото)

Ірина Маслова
10 липня, 16:57
Потрібно постаратися підібрати молоді бульби приблизно однакового розміру, так красивіше. Цю картоплю не соромно подати гостям на свята

Якщо ви думали, що картопля для французів – їжа другорядна, то ні. У Франції для неї існують десятки неповторних рецептів.

Можливо, картоплю не їдять щодня й навіть раз на тиждень, але майстерності в її приготуванні вони досягли.

Рецепт картоплі "Шато"

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Кажуть, "Шато" годували багатих пасажирів "Титаніка". Щоправда, вирізали з кожної бульби щось схоже на діамант.

У рецепті від chezlerevefrancais.com картопля просто чиститься, потім злегка обсмажується з часником і наприкінці запікається. Так її готують у Франції сьогодні.

Молода картопля "Шато"

Молода картопля "Шато"

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Інгредієнти:

  • 800 г молодої картоплі;
  • 3 очищені зубчики часнику;
  • 90 г вершкового масла;
  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • по 1 ч. л. солі, перцю;
  • 2 ст. л. нарізаної петрушки.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
  2. Очистіть картоплю та обітріть рушником.
  3. Покладіть вершкове масло, оливкову олію, часник, приправи та картоплю в сковороду з товстим дном, яку можна використовувати у духовці.
  4. Готуйте на середньому вогні від 5 до 10 хвилин, іноді злегка помішуючи.
  5. Помістіть картоплю в духовку на 30 хвилин або доки вона не стане хрумкою і ніжною. Заберіть часник.
  6. Покладіть на тарілку та полийте маслом зі сковороди.
  7. Посипте петрушкою та подавайте.

Як у Нідерландах готують картопляне пюре – дізнаєтесь тут.