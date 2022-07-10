Картопля "Шато", якою годували багатих пасажирів "Титаніка" (фото)

Якщо ви думали, що картопля для французів – їжа другорядна, то ні. У Франції для неї існують десятки неповторних рецептів.

Можливо, картоплю не їдять щодня й навіть раз на тиждень, але майстерності в її приготуванні вони досягли.

Рецепт картоплі "Шато"

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Кажуть, "Шато" годували багатих пасажирів "Титаніка". Щоправда, вирізали з кожної бульби щось схоже на діамант.

У рецепті від chezlerevefrancais.com картопля просто чиститься, потім злегка обсмажується з часником і наприкінці запікається. Так її готують у Франції сьогодні.

Молода картопля "Шато"

Молода картопля "Шато"

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Інгредієнти:

800 г молодої картоплі;

3 очищені зубчики часнику;

90 г вершкового масла;

1 ст. л. оливкової олії;

по 1 ч. л. солі, перцю;

2 ст. л. нарізаної петрушки.

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 190 градусів. Очистіть картоплю та обітріть рушником. Покладіть вершкове масло, оливкову олію, часник, приправи та картоплю в сковороду з товстим дном, яку можна використовувати у духовці. Готуйте на середньому вогні від 5 до 10 хвилин, іноді злегка помішуючи. Помістіть картоплю в духовку на 30 хвилин або доки вона не стане хрумкою і ніжною. Заберіть часник. Покладіть на тарілку та полийте маслом зі сковороди. Посипте петрушкою та подавайте.

Як у Нідерландах готують картопляне пюре – дізнаєтесь тут.