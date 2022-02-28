Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Картофельная бабка с сушеными грибами – рецепт из кулинарной книги 1982 года

Ирина Маслова
28 февраля, 08:13
В оригинальном рецепте из Молдовы присутствуют сушеные грибы. Особенность – это много репчатого лука. Бабка подается со сметаной или просто так

Казалось бы, такой простой корнеплод и очень легкий способ приготовления, а получается действительно очень достойное блюдо. Во Франции есть запеканка тартифлет с сыром и беконом, а в Молдове готовят картофельную бабку.

Публикуем оригинальный рецепт из кулинарной книги от 1982 года. Сушеные грибы рекомендуют замочить на 5-6 часов.

Картофельная бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/

Реклама

Лука тоже много – пять штук на десять картофелин, но именно такими пропорциями и отличается молдавская картофельная бабка.

Картофельная бабка

Картофельная бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/

Ингредиенты:

Реклама
  • 10 шт. картофель;
  • 2 ст. л. муки:
  • 2 яйца,
  • 1 ст. л. панировочных сухарей;
  • 5 луковиц;
  • сушеные грибы;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • соль, перец.

Рецепт вкусного ужина из жареной картошки и фарша найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Отварной картофель измельчить в пюре. Добавить яйца, муку, специи, масло и хорошо перемешать.
  2. Грибы замочить, когда разбухнут, нарезать.
  3. Обжарить вместе с нарезанным луком и соединить с пюре.
  4. Форму смазать сливочным маслом, обсыпать сухарями и выложить картофельную массу.
  5. Запекать при 180 градусах до золотистой корочки.