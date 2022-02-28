Картофельная бабка с сушеными грибами – рецепт из кулинарной книги 1982 года

Казалось бы, такой простой корнеплод и очень легкий способ приготовления, а получается действительно очень достойное блюдо. Во Франции есть запеканка тартифлет с сыром и беконом, а в Молдове готовят картофельную бабку.
Публикуем оригинальный рецепт из кулинарной книги от 1982 года. Сушеные грибы рекомендуют замочить на 5-6 часов.
Картофельная бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/
Лука тоже много – пять штук на десять картофелин, но именно такими пропорциями и отличается молдавская картофельная бабка.
Картофельная бабка
Картофельная бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/
Ингредиенты:
- 10 шт. картофель;
- 2 ст. л. муки:
- 2 яйца,
- 1 ст. л. панировочных сухарей;
- 5 луковиц;
- сушеные грибы;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- соль, перец.
Рецепт вкусного ужина из жареной картошки и фарша найдете здесь.
Как приготовить:
- Отварной картофель измельчить в пюре. Добавить яйца, муку, специи, масло и хорошо перемешать.
- Грибы замочить, когда разбухнут, нарезать.
- Обжарить вместе с нарезанным луком и соединить с пюре.
- Форму смазать сливочным маслом, обсыпать сухарями и выложить картофельную массу.
- Запекать при 180 градусах до золотистой корочки.