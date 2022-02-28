Картопляна бабка із сушеними грибами – рецепт з кулінарної книги 1982 року

Здавалося б, такий простий коренеплід і дуже легкий спосіб приготування, а в результаті отримуємо справді гідну страву. У Франції є запіканка тартифлет із сиром та беконом, а в Молдові готують картопляну бабку.
Публікуємо оригінальний рецепт з кулінарної книги від 1982 року. Сушені гриби рекомендують замочити на 5-6 годин.
Картопляна бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/
Цибулі теж багато – п'ять штук на десять картоплин, але саме такими пропорціями і відрізняється молдавська картопляна бабка.
Картопляна бабка
Картопляна бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/
Інгредієнти:
- 10 шт. картоплин;
- 2 ст. л. борошна:
- 2 яйця,
- 1 ст. л. панірувальних сухарів;
- 5 цибулин;
- сушені гриби;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- сіль, перець.
Рецепт смачної вечері зі смаженої картоплі та фаршу знайдете тут.
Як приготувати:
- Відварену картоплю подрібнити в пюре. Додати яйця, борошно, спеції, масло та добре перемішати.
- Гриби замочити, коли набухнуть, нарізати.
- Обсмажити разом з нарізаною цибулею і з'єднати з пюре.
- Форму змастити вершковим маслом, обсипати сухарями та викласти картопляну масу.
- Запікати за 180 градусів до золотавої скоринки.