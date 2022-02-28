Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Картопляна бабка із сушеними грибами – рецепт з кулінарної книги 1982 року

Ірина Маслова
28 лютого, 08:13
В оригінальному рецепті з Молдови є сушені гриби. Особливість – це багато цибулі. Бабка подається зі сметаною або просто так

Здавалося б, такий простий коренеплід і дуже легкий спосіб приготування, а в результаті отримуємо справді гідну страву. У Франції є запіканка тартифлет із сиром та беконом, а в Молдові готують картопляну бабку.

Публікуємо оригінальний рецепт з кулінарної книги від 1982 року. Сушені гриби рекомендують замочити на 5-6 годин.

Картопляна бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/

Реклама

Цибулі теж багато – п'ять штук на десять картоплин, але саме такими пропорціями і відрізняється молдавська картопляна бабка.

Картопляна бабка

Картопляна бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/

Інгредієнти:

Реклама
  • 10 шт. картоплин;
  • 2 ст. л. борошна:
  • 2 яйця,
  • 1 ст. л. панірувальних сухарів;
  • 5 цибулин;
  • сушені гриби;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • сіль, перець.

Рецепт смачної вечері зі смаженої картоплі та фаршу знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Відварену картоплю подрібнити в пюре. Додати яйця, борошно, спеції, масло та добре перемішати.
  2. Гриби замочити, коли набухнуть, нарізати.
  3. Обсмажити разом з нарізаною цибулею і з'єднати з пюре.
  4. Форму змастити вершковим маслом, обсипати сухарями та викласти картопляну масу.
  5. Запікати за 180 градусів до золотавої скоринки.