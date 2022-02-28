Картопляна бабка із сушеними грибами – рецепт з кулінарної книги 1982 року

Здавалося б, такий простий коренеплід і дуже легкий спосіб приготування, а в результаті отримуємо справді гідну страву. У Франції є запіканка тартифлет із сиром та беконом, а в Молдові готують картопляну бабку.

Публікуємо оригінальний рецепт з кулінарної книги від 1982 року. Сушені гриби рекомендують замочити на 5-6 годин.

Картопляна бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/

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Цибулі теж багато – п'ять штук на десять картоплин, але саме такими пропорціями і відрізняється молдавська картопляна бабка.

Картопляна бабка

Картопляна бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/

Інгредієнти:

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10 шт. картоплин;

2 ст. л. борошна:

2 яйця,

1 ст. л. панірувальних сухарів;

5 цибулин;

сушені гриби;

2 ст. л. вершкового масла;

сіль, перець.

Рецепт смачної вечері зі смаженої картоплі та фаршу знайдете тут.

Як приготувати: