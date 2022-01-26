Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Картофельная запеканка с моцареллой – этот ужин станет одним из любимейших

Ирина Маслова
26 января, 18:33
Запеканка получится сочной – это обеспечат молоко и масло в картофельном пюре, моцарелла даст сливочную текстуру и симпатичную корочку

Картофель с сыром на ужин – это практически классика. Блюдо сытное, так что его может хватить и на завтрак. Ведь если подогреть, оно становится только лучше.

В этой запеканке есть моцарелла и немного пармезана. Сыр обеспечит картофелю сливочный вкус и превратится в очень красивую корочку на верхушке блюда.

Запеканка из картофеля с сыром / Фото: Depositphotos

Реклама

Фублогер Vanguardofhollywood.com говорит, что ее запеканку можно хранить под пленкой как заготовку для будущих ужинов. Она помещается в холодильник на этапе соединения всех ингредиентов.

Картофельная запеканка с моцареллой

Картофельная запеканка с моцареллой / Фото: vanguardofhollywood.com

Ингредиенты:

Реклама
  • 1,5 кг картофеля;
  • 3 зуб. чеснока;
  • 4 ст. л. сливочного масла;
  • стакан молока;
  • 200 г моцареллы;
  • 100 г пармезана;
  • петрушка – для подачи;
  • соль, перец.

Здесь найдете рецепт красивой запеканки из Франции – тартифлета. Для нее нужен бекон и сыр.

Как приготовить:

  1. Картофель почистить, нарезать и отварить до готовности. Слить воду.
  2. Сливочное масло нарезать, сыр натереть и перемешать с маслом. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и снова перемешать.
  3. Добавить эту массу к картофелю, влить молоко и взбить миксером.
  4. Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить массу и разровнять.
  5. Выпекать при 190 градусах 35-40 минут. Украсить свежей петрушкой.