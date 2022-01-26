Картофельная запеканка с моцареллой – этот ужин станет одним из любимейших

Картофель с сыром на ужин – это практически классика. Блюдо сытное, так что его может хватить и на завтрак. Ведь если подогреть, оно становится только лучше.
В этой запеканке есть моцарелла и немного пармезана. Сыр обеспечит картофелю сливочный вкус и превратится в очень красивую корочку на верхушке блюда.
Запеканка из картофеля с сыром / Фото: Depositphotos
Фублогер Vanguardofhollywood.com говорит, что ее запеканку можно хранить под пленкой как заготовку для будущих ужинов. Она помещается в холодильник на этапе соединения всех ингредиентов.
Картофельная запеканка с моцареллой
Картофельная запеканка с моцареллой / Фото: vanguardofhollywood.com
Ингредиенты:
- 1,5 кг картофеля;
- 3 зуб. чеснока;
- 4 ст. л. сливочного масла;
- стакан молока;
- 200 г моцареллы;
- 100 г пармезана;
- петрушка – для подачи;
- соль, перец.
Здесь найдете рецепт красивой запеканки из Франции – тартифлета. Для нее нужен бекон и сыр.
Как приготовить:
- Картофель почистить, нарезать и отварить до готовности. Слить воду.
- Сливочное масло нарезать, сыр натереть и перемешать с маслом. Добавить измельченный чеснок, соль, перец и снова перемешать.
- Добавить эту массу к картофелю, влить молоко и взбить миксером.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить массу и разровнять.
- Выпекать при 190 градусах 35-40 минут. Украсить свежей петрушкой.