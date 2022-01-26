Картопляна запіканка з моцарелою – ця вечеря стане однією з найулюбленіших

Картопля із сиром на вечерю – це практично класика. Ця страва ситна, тому її вистачить і на сніданок. Бо якщо підігріти, вона стає краще.

У цій запіканці є моцарела та трохи пармезану. Сир забезпечить картоплі вершковий смак та перетвориться на дуже красиву скоринку на верхівці страви.

Запіканка з картоплі з сиром / Фото: Depositphotos

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Фублогерка Vanguardofhollywood.com каже, що її запіканку можна зберігати під плівкою як заготівлю для майбутніх вечерь. Вона кладеться в холодильник на етапі з'єднання всіх інгредієнтів.

Картопляна запіканка з моцарелою

Картопляна запіканка з моцарелою / Фото: vanguardofhollywood.com

Інгредієнти:

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1,5 кг картоплі;

3 зубчики часнику;

4 ст. л. вершкового масла;

склянка молока;

200 г моцарели;

100 г пармезану;

петрушка – для подачі;

сіль, перець.

Тут знайдете рецепт гарної запіканки з Франції – тартифлету. Для неї потрібен бекон та сир.

Як приготувати: