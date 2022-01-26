Картопляна запіканка з моцарелою – ця вечеря стане однією з найулюбленіших

Картопля із сиром на вечерю – це практично класика. Ця страва ситна, тому її вистачить і на сніданок. Бо якщо підігріти, вона стає краще.
У цій запіканці є моцарела та трохи пармезану. Сир забезпечить картоплі вершковий смак та перетвориться на дуже красиву скоринку на верхівці страви.
Запіканка з картоплі з сиром / Фото: Depositphotos
Фублогерка Vanguardofhollywood.com каже, що її запіканку можна зберігати під плівкою як заготівлю для майбутніх вечерь. Вона кладеться в холодильник на етапі з'єднання всіх інгредієнтів.
Картопляна запіканка з моцарелою
Картопляна запіканка з моцарелою / Фото: vanguardofhollywood.com
Інгредієнти:
- 1,5 кг картоплі;
- 3 зубчики часнику;
- 4 ст. л. вершкового масла;
- склянка молока;
- 200 г моцарели;
- 100 г пармезану;
- петрушка – для подачі;
- сіль, перець.
Тут знайдете рецепт гарної запіканки з Франції – тартифлету. Для неї потрібен бекон та сир.
Як приготувати:
- Картоплю почистити, нарізати та відварити до готовності. Злити воду.
- Вершкове масло нарізати, сир натерти і перемішати. Додати подрібнений часник, сіль, перець і знову перемішати.
- Додати цю масу до картоплі, влити молоко та збити міксером.
- Форму для запікання змастити вершковим маслом, викласти масу та розрівняти.
- Випікати при 190 градусах 35-40 хвилин. Прикрасити свіжою петрушкою.