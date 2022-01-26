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Картопляна запіканка з моцарелою – ця вечеря стане однією з найулюбленіших

Ірина Маслова
26 січня, 18:33
Запіканка буде соковитою – це забезпечать молоко та масло в картопляному пюре, моцарела дасть вершкову текстуру та симпатичну скоринку

Картопля із сиром на вечерю – це практично класика. Ця страва ситна, тому її вистачить і на сніданок. Бо якщо підігріти, вона стає краще.

У цій запіканці є моцарела та трохи пармезану. Сир забезпечить картоплі вершковий смак та перетвориться на дуже красиву скоринку на верхівці страви.

Запіканка з картоплі з сиром / Фото: Depositphotos

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Фублогерка Vanguardofhollywood.com каже, що її запіканку можна зберігати під плівкою як заготівлю для майбутніх вечерь. Вона кладеться в холодильник на етапі з'єднання всіх інгредієнтів.

Картопляна запіканка з моцарелою

Картопляна запіканка з моцарелою / Фото: vanguardofhollywood.com

Інгредієнти:

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  • 1,5 кг картоплі;
  • 3 зубчики часнику;
  • 4 ст. л. вершкового масла;
  • склянка молока;
  • 200 г моцарели;
  • 100 г пармезану;
  • петрушка – для подачі;
  • сіль, перець.

Тут знайдете рецепт гарної запіканки з Франції – тартифлету. Для неї потрібен бекон та сир.

Як приготувати:

  1. Картоплю почистити, нарізати та відварити до готовності. Злити воду.
  2. Вершкове масло нарізати, сир натерти і перемішати. Додати подрібнений часник, сіль, перець і знову перемішати.
  3. Додати цю масу до картоплі, влити молоко та збити міксером.
  4. Форму для запікання змастити вершковим маслом, викласти масу та розрівняти.
  5. Випікати при 190 градусах 35-40 хвилин. Прикрасити свіжою петрушкою.