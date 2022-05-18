Картофельные блины на завтрак – получаются тонкими, но сытными

Рецептов блинов не счесть, их готовят на кефире и майонезе. Для этих, картофельных, нужно теплое молоко. Можно использовать воду, но с молоком сытнее и вкуснее.

Картошку нужно отварить и растолочь в пюре, на нем тесто будет замешиваться. Это универсальные блины, в них можно завернуть жареные грибы, вареные яйца, начинку из рыбных консервов.

Картофельные блины с грибами и зеленью / Фото: instagram.com/homekitchen_withlove/

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Как говорит автор рецепта elena_dobroslavinaпо консистенции тесто будет как жидкая сметана. Если будет слишком густое, добавьте немного теплой воды или молока.

Картофельные блины на молоке

Картофельные блины с зеленью / Фото: instagram.com/_katyasweets_/

Ингредиенты:

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картофель – 3 шт.;

теплое молоко – 250-300 мл;

мука – 200-250 г;

яйца – 3 шт.;

карри – 2 ч. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

чеснок – 1 зуб.;

укроп, зеленый лук, молотый перец;

растительное масло – 4 ст. л.

Обязательно попробуйте морковные блины, их также можно использовать как коржи для торта.

Как приготовить:

Картофель отварить в соленой воде до готовности и растолочь в пюре. В миску вылить теплое молоко и растворить карри и соль, вбить яйца, добавить картофельное пюре, пропущенный через пресс чеснок, мелкорубленный укроп, растительное масло и хорошо перемешать венчиком. Добавлять муку, постоянно помешивая. Дать тесту немного постоять и жарить на растительном масле.

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