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Картопляні млинці на сніданок – будуть тонкими, але ситними

Ірина Маслова
18 травня, 07:01
Для них можна вибрати різну начинку, а можна подавати зі сметаною та зеленню. Ці млинці, як і будь-які інші, смажаться на добре розігрітій сковороді.

Рецептів млинців не злічити, їх готують на кефірі та майонезі. Для цих, картопляних, потрібне тепле молоко. Можна використовувати воду, але з молоком ситніше та смачніше.

Картоплю потрібно відварити й потовкти в пюре, на ньому тісто замішуватиметься. Це універсальні млинці, у них можна загорнути смажені гриби, варені яйця, начинку з рибних консервів.

Картопляні млинці з грибами та зеленню

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Як каже авторка рецепта elena_dobroslavinaза консистенцією тісто буде, як рідка сметана. Якщо буде занадто густе, додайте трохи теплої води або молока.

Картопляні млинці на молоці

Картопляні млинці із зеленню

Інгредієнти:

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  • картопля – 3 шт.;
  • тепле молоко – 250-300 мл;
  • борошно – 200-250 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • карі – 2 ч. л.;
  • сіль – 0,5 ч. л.;
  • часник – 1 зуб.;
  • кріп, зелена цибуля, мелений перець;
  • олія – 4 ст. л.

Обов'язково спробуйте морквяні млинці, їх також можна використовувати як коржі для торта.

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити в солоній воді до готовності та потовкти в пюре.
  2. У миску вилити тепле молоко і розчинити карі та сіль, вбити яйця, додати картопляне пюре, пропущений через прес часник, дрібнорублений кріп, олію та добре перемішати вінчиком.
  3. Додавати борошно, постійно помішуючи. Дати тісту трохи постояти й смажити на олії.

Як зробити неймовірні млинці з глазур'ю, дізнаєтеся тут.