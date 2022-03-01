5 рецептів для млинців – на майонезі, кефірі, молоці, з дріжджами

Млинці на кефірі з дірочками / Фото: Depositphotos
Це своєрідна пам'ятка для Масницю. Про те, як зробити тонкі млинці на воді, ми писали.
Тут практично все найпопулярніші рецепти. Для млинців на кефірі знадобиться розпушувач. Вони, як і млинці на дріжджах, вийдуть не надто тонкими.
На молоці
- 200 мл молока;
- 4 яйця;
- 150 г борошна;
- по 2 ст. л. цукру та олії;
- дрібка солі.
Тут дізнаєтеся, як приготувати млинці з корицею та глазур'ю.
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На окропі
- по 600 мл окропу, молока;
- по 1,5 склянки борошна та крохмалю;
- 4 яйця;
- по 3 ст. л. олії, цукру;
- 0,5 ч. л. солі;
- ванілін.
На майонезі
- 0,5 л теплої води;
- 9 ст. л. борошна;
- по 2 ст. л. цукру, олії, майонезу;
- 2 яйця;
- 15 г ванільного цукру;
- дрібка солі.
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На дріжджах (з дірочками)
- 3 склянки молока;
- 4 яйця;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 ч. л. солі;
- 220 г борошна;
- 7 г сухих дріжджів.
На кефірі
- 200 мл кефіру;
- 1 склянка борошна;
- 1 яйце;
- 0,5 склянки окропу;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 2 ст. л. цукру;
- дрібка солі.