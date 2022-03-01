5 рецептів для млинців – на майонезі, кефірі, молоці, з дріжджами

Ті, для яких потрібні дріжджі, будуть з дірочками. Тісту треба дати постояти, щоби дріжджі розпочали свою роботу

Млинці на кефірі з дірочками / Фото: Depositphotos

Це своєрідна пам'ятка для Масницю. Про те, як зробити тонкі млинці на воді, ми писали.

Тут практично все найпопулярніші рецепти. Для млинців на кефірі знадобиться розпушувач. Вони, як і млинці на дріжджах, вийдуть не надто тонкими.

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На молоці

200 мл молока;

4 яйця;

150 г борошна;

по 2 ст. л. цукру та олії;

дрібка солі.

Тут дізнаєтеся, як приготувати млинці з корицею та глазур'ю.

На окропі

по 600 мл окропу, молока;

по 1,5 склянки борошна та крохмалю;

4 яйця;

по 3 ст. л. олії, цукру;

0,5 ч. л. солі;

ванілін.

На майонезі

0,5 л теплої води;

9 ст. л. борошна;

по 2 ст. л. цукру, олії, майонезу;

2 яйця;

15 г ванільного цукру;

дрібка солі.

Рецепт смугастих млинців, для яких потрібне какао, знайдете тут.

На дріжджах (з дірочками)

3 склянки молока;

4 яйця;

2 ст. л. цукру;

1 ч. л. солі;

220 г борошна;

7 г сухих дріжджів.

На кефірі