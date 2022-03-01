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5 рецептів для млинців – на майонезі, кефірі, молоці, з дріжджами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 березня, 07:04
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Ті, для яких потрібні дріжджі, будуть з дірочками. Тісту треба дати постояти, щоби дріжджі розпочали свою роботу
Млинці на кефірі з дірочками
Млинці на кефірі з дірочками / Фото: Depositphotos

Це своєрідна пам'ятка для Масницю. Про те, як зробити тонкі млинці на воді, ми писали.

Тут практично все найпопулярніші рецепти. Для млинців на кефірі знадобиться розпушувач. Вони, як і млинці на дріжджах, вийдуть не надто тонкими.

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На молоці

  • 200 мл молока;
  • 4 яйця;
  • 150 г борошна;
  • по 2 ст. л. цукру та олії;
  • дрібка солі.

Тут дізнаєтеся, як приготувати млинці з корицею та глазур'ю.

На окропі

  • по 600 мл окропу, молока;
  • по 1,5 склянки борошна та крохмалю;
  • 4 яйця;
  • по 3 ст. л. олії, цукру;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • ванілін.

На майонезі

  • 0,5 л теплої води;
  • 9 ст. л. борошна;
  • по 2 ст. л. цукру, олії, майонезу;
  • 2 яйця;
  • 15 г ванільного цукру;
  • дрібка солі.

Рецепт смугастих млинців, для яких потрібне какао, знайдете тут.

На дріжджах (з дірочками)

  • 3 склянки молока;
  • 4 яйця;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1 ч. л. солі;
  • 220 г борошна;
  • 7 г сухих дріжджів.

На кефірі

  • 200 мл кефіру;
  • 1 склянка борошна;
  • 1 яйце;
  • 0,5 склянки окропу;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 2 ст. л. цукру;
  • дрібка солі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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