Картофельный суп по-польски – для сытости используются колбаса

Такие супы, то есть те, в которых есть колбаса или сосиски, готовят не только в Польше. Об одном таком, итальянском, мы писали.
Здесь же на полтора литра бульона или воды нужно 800 граммов картофеля и 300 граммов колбасы.
Картофельный суп по-польски с колбасой / Фото: www.kitchenstories.com
Начинайте готовить его в кастрюле. В ней обжариваются все ингредиенты, потом заливаются теплым бульоном.
Сливки или сметану добавьте в самом конце. Подавайте суп со свежей зеленью. Встречаются варианты подачи польского картофельного супа с вареным яйцом.
Рецепт с канала Всегда Вкусно!
Картофельный суп по-польски
Картофельный суп по-польски / Фото: Всегда Вкусно!
Ингредиенты на 1,6 литра супа:
- колбаса копченая – 300 г;
- картофель – 800 г;
- лук – 200 г;
- морковь – 150 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- сливки 23% – 200 мл;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- майоран сушеный – 2 ч. л.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- перец, соль.
В Греции готовят наваристый суп фасоладу. Основной ингредиент – фасоль.
Как приготовить:
- Нарезать лук и обжарить на растительном масле 3-4 минуты. Добавить нарезанную морковь.
- Нарезать картофель, очистить колбасу и нарезать мелко.
- К луку и моркови добавить колбасу и картофель. Готовить 5-7 минут.
- Добавить пропущенный через пресс чеснок. Добавить майоран, перемешать и готовить 2 минуты на среднем огне.
- Добавить лавровый лист, майоран, соль и перец. Влить бульон, перемешать и довести до кипения. Готовить 15 минут на слабом огне.
- Выключить огонь, добавить сливки, перемешать. Готовить 3 минуты.