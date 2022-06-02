Каша "Дружба", как в детском саду, – варится на рисе и пшене (видео)

Если оранжевая овсянка имеет яркий оттенок из-за моркови в ней, то "Дружба" получается приятного желтого цвета.
Многие могут помнить, что с нее часто начинались детсадовские будни. Начинает готовиться на воде. Потом, когда вода впитается, залейте крупы горячим молоком.
Каша "Дружба", как в детстве / Фото: instagram.com/meny_matglede/
Соль, сахар и сливочное масло добавляйте по вкусу.
И помним, что все каши нужно варить в кастрюле с толстым дном, а перед подачей каша должна настояться несколько минут, укутанная в полотенце.
Рецепт с канала Milenia КулинарныеPецепты.
Каша "Дружба"
Ингредиенты:
- 100 г пшено;
- 100 г рис круглый;
- 500 мл вода;
- 500 мл горячее молоко;
- соль, сахар;
- 20 г сливочное масло.
Как приготовить:
- Пшено хорошо промыть, слить воду и залить кипятком на 4-5 минут.
- Промыть рис и слить воду.
- Соединить крупы в кастрюле, залить двумя стаканами воды. Довести до кипения.
- Готовить на медленном огне 10-12 минут, пока вода полностью не впитается в крупу.
- Влить горячее молоко. Перемешать, чтобы не было комочков.
- Добавить сахар и соль. Варить 10-12 минут. В конце добавить сливочное масло, закутать в полотенце, подавать через 5-7 минут.
Какой консистенции получается эта каша можно увидеть в видео.
Если любите булгур, то его тоже можно готовить к завтраку. Не забудьте добавить мед и сухофрукты.