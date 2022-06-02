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Каша "Дружба", як у дитячому садку, – вариться на рисі та пшоні (відео)

Ірина Маслова
2 червня, 07:01
У процесі томління в молоці крупи ідеально з'єднуються і перегукуються одна з одною своїми смаками

Якщо помаранчева вівсянка має яскравий відтінок завдяки моркві в ній, то "Дружба" виходить приємного жовтого кольору.

Багато хто може пам'ятати, що з неї часто починалися дитсадівські будні. Починає готуватися на воді. Потім, коли вода вбереться, залийте крупи гарячим молоком.

Каша "Дружба", як у дитинстві

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Сіль, цукор та вершкове масло додайте за смаком.

І пам'ятаймо, що всі каші потрібно варити в каструлі з товстим дном, а пред подачею каша має настоятися кілька хвилин, загорнута в рушник.

Рецепт з каналу Milenia КулінарніРецепти.

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Каша "Дружба"

Каша "Дружба"

Інгредієнти:

  • 100 г пшоно;
  • 100 г рис круглий;
  • 500 мл вода;
  • 500 мл гаряче молоко;
  • сіль, цукор;
  • 20 г вершкове масло.

Як приготувати:

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  1. Пшоно добре промити, злити воду та залити окропом на 4-5 хвилин.
  2. Промити рис та злити воду.
  3. З'єднати крупи в каструлі, залити двома склянками води. Довести до кипіння.
  4. Готувати на повільному вогні 10-12 хвилин, доки вода повністю не вбереться в крупу.
  5. Влити гаряче молоко. Перемішати, щоб не було грудочок.
  6. Додати цукор та сіль. Варити 10-12 хвилин. Наприкінці додати вершкове масло, закутати в рушник, подавати за 5-7 хвилин.

Якої консистенції буде ця каша можна побачити у відео.

Якщо любите булгур, то його теж можна готувати до сніданку. Не забудьте додати мед та сухофрукти.