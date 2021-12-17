Католическое рождество в США – 3 блюда, без которых праздника не будет

Любой праздник, тем более такой важный, как Рождество, предусматривает соблюдения гастрономических традиций. Есть конкретная еда, которая должна быть в этот день на столах католиков.

Конечно, в каждом доме есть свои рецепты фаршированной птицы, фруктовых, тыквенных и яблочных пирогов, напитков.

Рецепты рождественских блюд в США / Фото: pexels.com

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Мы лишь даем вам наводку, а вы в праве усовершенствовать их по своему личному вкусу.

Курица от американского фублогера Тhedinnerbite.com должна быть замаринована на ночь в ваших любимых специях. Для этого рецепта не стоит жалеть сливочного масла.

Для кекса по рецепту lillozav_caking_schoolсухофрукты замачиваются в роме минимум на ночь. А сам рецепт рассчитан на три формы длиной 20 см, высотой 5 см и шириной 7 см.

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Эггног от lyona_petrenko алкогольный, нужен ром или коньяк. Детский эггног, понятно, готовится без алкоголя.

Рождественская курица

Рождественская курица / Фото: www.thedinnerbite.com

Ингредиенты:

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курица весом 2 кг;

цедра апельсина – 2 ст. л.;

апельсины – 4 шт.;

лимон – 2 шт.;

морковь, лук – по 2 шт.;

свежий тимьян;

петрушка;

масло сливочное – 100 г;

соль и черный перец;

чеснок – головка;

розмарин;

шалфей – 1 ч. л.

Как приготовить:

Курицу промокнуть кухонным полотенцем и дать полежать минимум 30 минут при комнатной температуре. Разогреть духовку до 200 градусов. Осторожно отделить кожицу с куриной грудки. Приправить курицу, включая полость, солью и черным перцем. Нарезать морковь, чесночную головку разрезать пополам, затем лук, апельсины и лимон нарезать на четвертинки и положить в жаровню. Оставьте две дольки апельсина и лимон на потом. Мелко нарезать зелень (розмарин, шалфей, тимьян и петрушку) и соединить с маслом комнатной температуры, добавить цедру апельсина и перемешать. Натереть маслом курицу снаружи и внутри, остальное выложить на овощную подушку. Заполнить полость дольками лимона и апельсина. Запекать от 80 до 120 минут.

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Фруктовый кекс

Фруктовый кекс / Фото: instagram.com/lillozav_caking_school/

Ингредиенты:

изюм, вяленая вишня, сушеная клюква, апельсиновые цукаты – по 40 г;

темный ром – 40 г.

Тесто:

мука – 325 г;

разрыхлитель – 15 г;

мед – 25 г;

сахар – 200 г;

щепотка соли;

яйца – 270 г;

сливочное масло – 240 г.

Для покрытия:

абрикосовый конфитюр – 100 г;

вода – 50 г.

Как приготовить:

Просеять муку с разрыхлителем, добавить соль и сахар. Добавить яйца и сахар, размешать. Добавить растопленное горячее сливочное масло и снова перемешать. Ввести замоченные цукаты с сухофруктами. Разлить в формы и убрать в холодильник на ночь. На следующий день выпекать при температуре 145 градусов около 50 минут. Полностью остудить. Смешать конфитюр с водой, хорошо перемешать и нагреть до полной однородности. Можно процедить сквозь сито или пробить блендером. При помощи кисточки покрыть остывший кекс глазурью. Сверху украсить сухофруктами и орехами, покрытыми этой же глазурью.

Эггног

Эггног – рождественский напиток / Фото: instagram.com/lyona_petrenko

Ингредиенты:

молоко – 750 мл;

жирные сливки – 100 мл;

белки – 3 шт.;

желтки – 6 шт.;

сахар – 100 г или мед (2 ст. л.);

ром или коньяк – 100 мл;

мускатный орех, соль – по щепотке;

корица – 2 палочки;

кардамон – 3 коробочки;

гвоздика – 2 шт.;

ванилин.

Как приготовить: