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Католическое рождество в США – 3 блюда, без которых праздника не будет

Ирина Маслова
17 декабря, 12:03
Это фаршированная курица, фруктовый кекс и напиток на основе сливок и алкоголя – эггног. Что касается салатов, то они самые обычные и простые. Например, из яблок и сельдерея

Любой праздник, тем более такой важный, как Рождество, предусматривает соблюдения гастрономических традиций. Есть конкретная еда, которая должна быть в этот день на столах католиков.

Конечно, в каждом доме есть свои рецепты фаршированной птицы, фруктовых, тыквенных и яблочных пирогов, напитков.

Рецепты рождественских блюд в США / Фото: pexels.com

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Мы лишь даем вам наводку, а вы в праве усовершенствовать их по своему личному вкусу.

Курица от американского фублогера Тhedinnerbite.com должна быть замаринована на ночь в ваших любимых специях. Для этого рецепта не стоит жалеть сливочного масла.

Для кекса по рецепту lillozav_caking_schoolсухофрукты замачиваются в роме минимум на ночь. А сам рецепт рассчитан на три формы длиной 20 см, высотой 5 см и шириной 7 см.

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Эггног от lyona_petrenko алкогольный, нужен ром или коньяк. Детский эггног, понятно, готовится без алкоголя.

Рождественская курица

Рождественская курица / Фото: www.thedinnerbite.com

Ингредиенты:

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  • курица весом 2 кг;
  • цедра апельсина – 2 ст. л.;
  • апельсины – 4 шт.;
  • лимон – 2 шт.;
  • морковь, лук – по 2 шт.;
  • свежий тимьян;
  • петрушка;
  • масло сливочное – 100 г;
  • соль и черный перец;
  • чеснок – головка;
  • розмарин;
  • шалфей – 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Курицу промокнуть кухонным полотенцем и дать полежать минимум 30 минут при комнатной температуре.
  2. Разогреть духовку до 200 градусов.
  3. Осторожно отделить кожицу с куриной грудки. Приправить курицу, включая полость, солью и черным перцем.
  4. Нарезать морковь, чесночную головку разрезать пополам, затем лук, апельсины и лимон нарезать на четвертинки и положить в жаровню. Оставьте две дольки апельсина и лимон на потом.
  5. Мелко нарезать зелень (розмарин, шалфей, тимьян и петрушку) и соединить с маслом комнатной температуры, добавить цедру апельсина и перемешать.
  6. Натереть маслом курицу снаружи и внутри, остальное выложить на овощную подушку. Заполнить полость дольками лимона и апельсина.
  7. Запекать от 80 до 120 минут.

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Фруктовый кекс

Фруктовый кекс / Фото: instagram.com/lillozav_caking_school/

Ингредиенты:

  • изюм, вяленая вишня, сушеная клюква, апельсиновые цукаты – по 40 г;
  • темный ром – 40 г.

Тесто:

  • мука – 325 г;
  • разрыхлитель – 15 г;
  • мед – 25 г;
  • сахар – 200 г;
  • щепотка соли;
  • яйца – 270 г;
  • сливочное масло – 240 г.

Для покрытия:

  • абрикосовый конфитюр – 100 г;
  • вода – 50 г.

Как приготовить:

  1. Просеять муку с разрыхлителем, добавить соль и сахар. Добавить яйца и сахар, размешать. Добавить растопленное горячее сливочное масло и снова перемешать.
  2. Ввести замоченные цукаты с сухофруктами. Разлить в формы и убрать в холодильник на ночь.
  3. На следующий день выпекать при температуре 145 градусов около 50 минут. Полностью остудить.
  4. Смешать конфитюр с водой, хорошо перемешать и нагреть до полной однородности. Можно процедить сквозь сито или пробить блендером.
  5. При помощи кисточки покрыть остывший кекс глазурью.
  6. Сверху украсить сухофруктами и орехами, покрытыми этой же глазурью.

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Эггног

Эггног – рождественский напиток / Фото: instagram.com/lyona_petrenko

Ингредиенты:

  • молоко – 750 мл;
  • жирные сливки – 100 мл;
  • белки – 3 шт.;
  • желтки – 6 шт.;
  • сахар – 100 г или мед (2 ст. л.);
  • ром или коньяк – 100 мл;
  • мускатный орех, соль – по щепотке;
  • корица – 2 палочки;
  • кардамон – 3 коробочки;
  • гвоздика – 2 шт.;
  • ванилин.

Как приготовить:

  1. Молоко в сотейнике поставить на самый маленький огонь и добавить все специи. Готовить 10 минут. Молоко не должно кипеть. Оставить остывать.
  2. Взбить желтки с сахаром (50 г). Белки взбить отдельно с остальным сахаром и щепоткой солью в стойкую пену.
  3. Процедить молоко (еще горячее) и влить в желтки, постоянно помешивая. Влить сливки. Добавить белки и размешать до однородности венчиком. Добавить алкоголь.
  4. Перед подачей посыпать щепоткой мускатного ореха или корицы. Украсить палочкой корицы.