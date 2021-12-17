Будь-яке свято, тим паче таке важливе, як Різдво, передбачає дотримання гастрономічних традицій. Є конкретна їжа, яка має бути цього дня на столах католиків.
Звісно, у кожного є свої рецепти фаршированої птиці, фруктових, гарбузових та яблучних пирогів, напоїв.
Рецепти різдвяних страв у США / Фото: pexels.com
Ми лише даємо вам наводку, а ви маєте право удосконалити їх у своєму особистому напрямку.
Курка від американської фублогерки Тhedinnerbite.com має бути замаринована на ніч у ваших улюблених спеціях. Для цього рецепта не варто шкодувати вершкового масла.
Для кексу за рецептом lillozav_caking_schoolсухофрукти замочуються у ромі мінімум на ніч. А сам рецепт розрахований на три форми завдовжки 20 см, заввишки 5 см та завширшки 7 см.
Еґноґ від lyona_petrenko алкогольний, потрібен ром або коньяк. Дитячий еґноґ, зрозуміло, готується без алкоголю.
Різдвяна курка
Інгредієнти:
- курка вагою 2 кг;
- цедра апельсина – 2 ст. л.;
- апельсини – 4 шт.;
- лимон – 2 шт.;
- морква, цибуля – по 2 шт.;
- свіжий чебрець;
- петрушка;
- масло вершкове – 100 г;
- сіль та чорний перець;
- часник – головка;
- розмарин;
- шавлія – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Курку промокнути кухонним рушником і дати полежати щонайменше 30 хвилин за кімнатної температури.
- Розігріти духовку до 200 градусів.
- Обережно відокремити шкірку з курячої грудки. Приправити курку і порожнину також сіллю та чорним перцем.
- Нарізати моркву, часникову голівку розрізати навпіл, потім цибулю, апельсини та лимон нарізати на четвертинки і покласти в форму для запікання. Залиште дві часточки апельсина та лимон на потім.
- Дрібно нарізати зелень (розмарин, шавлію, чебрець і петрушку) і з'єднати з маслом кімнатної температури, додати цедру апельсина і перемішати.
- Натерти маслом курку зовні та всередині, решту викласти на овочеву подушку. Заповнити порожнину часточками лимона та апельсина.
- Запікати від 80 до 120 хвилин.
Фруктовий кекс
Інгредієнти:
- родзинки, в'ялена вишня, сушена журавлина, апельсинові цукати – по 40 г;
- темний ром – 40 г.
Тісто:
- борошно – 325 г;
- розпушувач – 15 г;
- мед – 25 г;
- цукор – 200 г;
- дрібка солі;
- яйця – 270 г;
- вершкове масло – 240 г.
Для покриття:
- абрикосовий конфітюр – 100 г;
- вода – 50 г.
Як приготувати:
- Просіяти борошно з розпушувачем, додати сіль та цукор. Додати яйця та цукор, розмішати. Додати розтоплене гаряче вершкове масло й знову перемішати.
- Ввести замочені цукати із сухофруктами. Розлити у форми та прибрати в холодильник на ніч.
- Наступного дня випікати за температури 145 градусів близько 50 хвилин. Повністю остудити.
- Змішати конфітюр із водою, добре перемішати та нагріти до повної однорідності. Можна процідити крізь сито або пробити блендером.
- За допомогою пензлика покрити охолоджений кекс глазур'ю.
- Зверху прикрасити сухофруктами та горіхами, покритими цією ж глазур'ю.
Еґноґ
Інгредієнти:
- молоко – 750 мл;
- жирні вершки – 100 мл;
- білки – 3 шт.;
- жовтки – 6 шт.;
- цукор – 100 г або мед (2 ст. л.);
- ром або коньяк – 100 мл;
- мускатний горіх, сіль – по щіпці;
- кориця – 2 палички;
- кардамон – 3 коробочки;
- гвоздика – 2 шт.;
- ванілін.
Як приготувати:
- Молоко у сотейнику поставити на найменший вогонь та додати всі спеції. Готувати 10 хвилин. Молоко не має кипіти. Залишити остигати.
- Збити жовтки з цукром (50 г). Білки збити окремо з рештою цукру і щіпкою сіллю у стійку піну.
- Процідити молоко (ще гаряче) та влити у жовтки, постійно помішуючи. Влити вершки. Додати білки і розмішати до однорідності вінчиком. Додати алкоголь.
- Перед подачею посипати дрібкою мускатного горіха або кориці. Прикрасити паличкою кориці.