Кекс с авокадо, бананом и орехами – простой рецепт ароматной выпечки

Мы привыкли, что авокадо – это прежде всего тосты и салаты. Но этот полезный овощ отлично ведет себя в сырниках и, как выяснилось, в выпечке.

Для этого кекса авокадо нужно чуть больше ста граммов, он разминается вместе с бананом в кашицу, отчего практически не ощущается.

Кекс с авокадо, бананом и орехами / Фото: instagram.com/narisovano/

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При этом выпечка обладает привкусом банана и орехов. В этом случае – фисташек.

Фублогер narisovano уверяет, что вкус овоща не будет чувствоваться, а вот свою работу – сделать выпечку нежной и сочной – он выполнит на все сто.

Кекс с авокадо, бананом и орехами

Кекс с авокадо, бананом и орехами / Фото: instagram.com/narisovano/

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Ингредиенты:

2 яйца С1;

половина среднего авокадо;

небольшой банан;

100 г сахара;

190 г муки;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

70 г мягкого сливочного масла;

100 г фисташек.

Авокадо очень удачно можно использовать и в вегетарианском оливье, его рецепт найдете здесь.

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Как приготовить: