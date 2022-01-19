Кекс с авокадо, бананом и орехами – простой рецепт ароматной выпечки

Мы привыкли, что авокадо – это прежде всего тосты и салаты. Но этот полезный овощ отлично ведет себя в сырниках и, как выяснилось, в выпечке.
Для этого кекса авокадо нужно чуть больше ста граммов, он разминается вместе с бананом в кашицу, отчего практически не ощущается.
Кекс с авокадо, бананом и орехами / Фото: instagram.com/narisovano/
При этом выпечка обладает привкусом банана и орехов. В этом случае – фисташек.
Фублогер narisovano уверяет, что вкус овоща не будет чувствоваться, а вот свою работу – сделать выпечку нежной и сочной – он выполнит на все сто.
Кекс с авокадо, бананом и орехами
Кекс с авокадо, бананом и орехами / Фото: instagram.com/narisovano/
Ингредиенты:
- 2 яйца С1;
- половина среднего авокадо;
- небольшой банан;
- 100 г сахара;
- 190 г муки;
- 1,5 ч. л. разрыхлителя;
- 70 г мягкого сливочного масла;
- 100 г фисташек.
Авокадо очень удачно можно использовать и в вегетарианском оливье, его рецепт найдете здесь.
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Как приготовить:
- Масло растереть, взбить с сахаром. Добавить по одному яйца, хорошо растирая.
- Авокадо размять с бананом в кашицу и добавить к яйцам. Перемешать.
- Фисташки очистить, крупно нарезать и всыпать к тесту. Вместо фисташек можно использовать грецкие орехи, фундук или миндаль. Перемешать.
- Муку смешать с разрыхлителем. Всыпать в тесто, перемешать.
- Форму смазать маслом, выложить тесто, разровнять. Выпекать при 180 градусах около 40 минут. Ориентируйтесь на сухую шпажку.