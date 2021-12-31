Вегетарианский оливье с авокадо – оценят даже те, кто неравнодушен к мясу

Вегетарианский оливье / Фото: instagram.com/leaf_of_green/
Еще один отличный рецепт на новогодний стол для тех, кто не ест мяса. И не только для них. В том смысле, что среди огромного количества жирной еды, можно приготовить и этот оливье.
В нем гармонично соединятся авокадо, огурец и груша. Заправка из кешью и лимонного сока придадут салату неповторимый привкус.
Рецепт нашли на странице leaf_of_green.
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Вегетарианский оливье
Ингредиенты:
- Свежий огурец (большой) – 1 шт.
- Свежий зеленый горошек – 150 г
- Груша сорт Конференция или другая с кислинкой – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Лук-порей (белая часть) – немного по желанию
Для соуса:
- Кешью, вода – по 60 г
- Лимонный сок – 10 г
- Зерна горчицы – 1 ч. л. + для украшения
- Соль
Как приготовить:
- Огурец, грушу и авокадо нарезать кубиками. И тонкими кольцами лук- порей. Авокадо сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнел.
- Для соуса кешью промыть, замочить в воде, промыть. Зерна горчицы также промыть и замочить на несколько часов.
- В блендере зерна горчицы, воду и лимонный сок взбить. Частями добавить кешью и снова взбить. Должен получиться однородный красивый соус. В конце добавить соль.
- Заправить салат и украсить зернами горчицы.
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