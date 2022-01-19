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Кекс з авокадо, бананом та горіхами – простий рецепт ароматної випічки

Ірина Маслова
19 січня, 08:15
Смак авокадо, як запевняє авторка кексу, не відчувається зовсім. Швидше, він надає випічці легкості та ніжності. Ідеально, якщо будуть фісташки, але можна використовувати інші горіхи

Ми звикли, що авокадо – це насамперед тости та салати. Але цей корисний овоч чудово поводиться в сирниках і, як з'ясувалося, у випічці.

Для цього кексу авокадо потрібно трохи більше ста грамів, він розминається разом з бананом у кашку, через що практично не відчувається.

Кекс з авокадо, бананом та горіхами / Фото: instagram.com/narisovano/

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При цьому випічка має присмак банана та горіхів. У цьому випадку – фісташок.

Фублогерка narisovano запевняє, що смак овоча не відчуватиметься, а от свою роботу – зробити випічку ніжною та соковитою – він виконає на всі сто.

Кекс з авокадо, бананом та горіхами

Кекс з авокадо, бананом та горіхами / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти:

  • 2 яйця С1;
  • половина середнього авокадо;
  • невеликий банан;
  • 100 г цукру;
  • 190 г борошна;
  • 1,5 ч. л. розпушувача;
  • 70 г м'якого вершкового масла;
  • 100 г фісташок.

Авокадо дуже вдало можна використати і у вегетаріянському олів'є, його рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Масло розтерти, збити з цукром. Додати по одному яйця, добре розтираючи.
  2. Авокадо розім'яти з бананом у кашку та додати до яєць. Перемішати.
  3. Фісташки очистити, крупно нарізати та всипати до тіста. Замість фісташок можна використовувати волоські горіхи, фундук або мигдаль. Перемішати.
  4. Борошно змішати з розпушувачем. Всипати у тісто, перемішати.
  5. Форму змастити маслом, викласти тісто, розрівняти. Випікати за 180 градусів близько 40 хвилин. Орієнтуйтесь на суху шпажку.