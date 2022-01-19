Кекс з авокадо, бананом та горіхами – простий рецепт ароматної випічки

Ми звикли, що авокадо – це насамперед тости та салати. Але цей корисний овоч чудово поводиться в сирниках і, як з'ясувалося, у випічці.

Для цього кексу авокадо потрібно трохи більше ста грамів, він розминається разом з бананом у кашку, через що практично не відчувається.

Кекс з авокадо, бананом та горіхами / Фото: instagram.com/narisovano/

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При цьому випічка має присмак банана та горіхів. У цьому випадку – фісташок.

Фублогерка narisovano запевняє, що смак овоча не відчуватиметься, а от свою роботу – зробити випічку ніжною та соковитою – він виконає на всі сто.

Кекс з авокадо, бананом та горіхами

Кекс з авокадо, бананом та горіхами / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти:

2 яйця С1;

половина середнього авокадо;

невеликий банан;

100 г цукру;

190 г борошна;

1,5 ч. л. розпушувача;

70 г м'якого вершкового масла;

100 г фісташок.

Авокадо дуже вдало можна використати і у вегетаріянському олів'є, його рецепт знайдете тут.

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Як приготувати: