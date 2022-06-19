Клафути с черешней – быстрый рецепт красивого и очень нежного десерта

Сезон черешни – это не только ягода в свежем виде, но и компоты на зиму. Черешня, имея скромные, читаем неяркие, вкусовые качества, очень вкусная, пожалуй, в самом нежном десерте с выпеканием – клафути.

Клафути пришел к нам из Франции и там, кстати, из черешни косточки не убирают. Фудблогер vsembuono использует ягоду без косточки.

Как приготовить клафути с черешней

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Весь процесс выпекания нужно контролировать. Если увидите, что клафути готовится очень быстро, последние минут 10-15 накройте его фольгой. При желании украсьте сахарной пудрой.

Клафути с черешней

Клафути с черешней

Ингредиенты:

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черешня – 500-700 г;

молоко – 260 мл;

яйца – 4 шт.;

мука – 100 г;

сахар – 130 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

щепотка соли, сливочное масло.

Как приготовить:⠀

Разогреть духовку до 180 градусов. Черешню вымыть, по желанию убрать косточку. ⠀ Смешать сахар, яйца и щепотку соли, взбить 2 минуты и просеять муку. Перемешать до однородности и влить частями молоко. Перемешать, оставить на 5-10 минут. Форму смазать сливочным маслом и присыпать сахарной пудрой или сахаром. Выложить черешню в один слой и залить тестом. Готовить на 40 минут.

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