Клафуті з черешнею – швидкий рецепт красивого та дуже ніжного десерту

Сезон черешні – це не лише ягода у свіжому вигляді, а й компоти на зиму. Черешня, маючи скромні, читаємо неяскраві, смакові якості, дуже смачна, мабуть, у найніжнішому десерті з випіканням – клафуті.
Клафуті прийшов до нас із Франції і там, до речі, з черешні кісточки не прибирають. Фудблогерка vsembuono використовує ягоду без кісточки.
Як приготувати клафуті з черешнею
Весь процес випікання слід контролювати. Якщо побачите, що клафуті готується дуже швидко, останні 10-15 хвилин накрийте його фольгою. За бажання прикрасьте цукровою пудрою.
Клафуті з черешнею
Клафуті з черешнею
Інгредієнти:
- черешня – 500-700 г;
- молоко – 260 мл;
- яйця – 4 шт.;
- борошно – 100 г;
- цукор – 130 г;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- щіпка солі, вершкове масло.
Як приготувати:⠀
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Черешню вимити, за бажанням прибрати кісточку. ⠀
- Змішати цукор, яйця та дрібку солі, збити 2 хвилини та просіяти борошно. Перемішати до однорідності та влити частинами молоко. Перемішати, залишити на 5-10 хвилин.
- Форму змастити вершковим маслом і присипати цукровою пудрою або цукром.
- Викласти черешню на один шар і залити тістом. Готувати на 40 хвилин.
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