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Чорничний ранок – рецепт панкейків з корисною ягодою (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 червня, 07:01
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Замішуються на молоці кімнатної температури. Ще потрібно зовсім небагато розтопленого вершкового масла. Подавайте з медом або кленовим сиропом
Рецепт панкейків з чорницею
Рецепт панкейків з чорницею

Сезонну ягоду можна їсти не просто так і використовувати в панкейках або млинцях, а також прикрашати вже готовий сніданок. Не пропустіть сирники з полуницею, для них можна брати й заморожену ягоду.

Чорниця для цього рецепта використовується цілою, вона викладається по кілька штук, коли тісто вже на сковороді.

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За бажання ягоду можна подрібнити і додати в тісто, але для яскравішого смаку використовуйте все ж таки цілу чорницю.

Ці панкейки знайшли на Рецепти Bon Appetit.

Панкейки з чорницями

Панкейки з чорницею на сніданок
Панкейки з чорницею на сніданок

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Інгредієнти:

  • борошно – 320 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • цукор – 30 г;
  • розтоплене вершкове масло – 20 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • молоко – 370 мл;
  • чорниця – 100 г;
  • мед – для подачі.

Як приготувати:

  1. Борошно просіяти. Додати сіль та цукор. Вбити яйце, влити розтоплене вершкове масло та молоко кімнатної температури. Замісити тісто, щоб не було грудочок.
  2. Ложкою викласти тісто на добре розігріту сковороду, коли тісто схопиться, викласти чорницю (по кілька штук).
  3. Смажити з іншого боку до готовності.
  4. Подавати з медом.

Якими гарними є ці панкейки – дивіться нижче.

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Рецепт ароматних млинців з хрустким обідком читайте у цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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