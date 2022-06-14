Черничное утро – рецепт панкейков с полезной ягодой (видео)

Замешиваются на молоке комнатной температуры. Еще нужно совсем немного растопленного сливочного масла. Подавайте с медом или кленовым сиропом

Рецепт панкейков с черникой

Сезонную ягоду можно есть не просто так, и использовать в панкейках или блинах, а также украшать уже готовый завтрак. Не пропустите сырники с клубникой, для них можно использовать и замороженную ягоду.

Черника для этого рецепта используется целой, она выкладывается по несколько штук, когда тесто уже на сковороде.

Реклама

При желании ягоду можно измельчить и добавить в тесто, но для более яркого вкуса используйте все же целую чернику.

Эти панкейки нашли на Рецепты Bon Appetit.

Панкейки с черникой

Панкейки с черникой на завтрак

Реклама

Ингредиенты:

мука – 320 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сахар – 30 г;

растопленное сливочное масло – 20 г;

яйцо – 1 шт.;

молоко – 370 мл;

черника – 100 г;

мед – для подачи.

Как приготовить:

Муку просеять. Добавить соль и сахар. Вбить яйцо, влить растопленное сливочное масло и молоко комнатной температуры. Замесить тесто, чтобы не было комочков. Ложкой выложить тесто на хорошо разогретую сковороду, когда тесто немного схватится, выложить чернику (по несколько штук). Жарить с другой стороны до готовности. Подавать с медом.

Какими красивыми получаются эти панкейки – смотрите ниже.

Реклама

Рецепт ароматных блинов с хрустящим ободком читайте в этом материале.