Классический французский тост на завтрак – подойдет любой белый хлеб или булка

Сегодня рецептов французских тостов сотни, они подаются в виде ломтиков или скрученными в трубочки. Интересно другое. Оказывается, эти тосты совсем не французские.
В середине 18-го века, в одной из закусочных США, была представлена интересная подача обычного хлеба.
Французские тосты на завтрак / Фото: freepik.com
Во-первых, изначально он был черствым, во-вторых, смоченным в яично-молочной смеси и поджаренным. Автором был хозяин закусочной – Джо Френч, назвал свою выдумку french тoast, то есть французский тост.
Судя по всему, Джо хорошо готовил, а вот с его грамотностью были вопросы. Он не поставил апостроф в меню, правильно – french’s тoast.
На сайте www.marthastewart.com предлагают классический рецепт завтрака. Хлеб окунается на 15-20 минут в соус из яиц и молока, потом обжаривается на смеси растительного и сливочного масла.
Французский тост на завтрак
Ингредиенты:
- 6 больших яиц;
- 250 мл сливок или молока;
- 2 ст. л. ванильного экстракта или ванильный сахар;
- 1/2 ч. л. молотой корицы;
- щепотка молотого мускатного ореха;
- щепотка соли;
- 6 ломтиков хлеба;
- по 4 ст. л. сливочного масла, растительного масла;
- мед или кленовый сироп – по желанию.
Как приготовить:
- Взбейте вместе яйца, сливки, ваниль, корицу, мускатный орех и соль.
- Поместите хлеб в миску, вылейте яичную смесь на хлеб, оставьте на 10 минут. Переверните хлеб и оставьте еще на 10 минут.
- Разогрейте духовку до 220 градусов.
- Нагрейте сливочное и растительное масло на среднем огне. Обжарьте хлеб до золотистого цвета по 2-3 минуты с каждой стороны.
- Подавайте теплым с кленовым сиропом или медом.
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