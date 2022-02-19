Классная цветная капуста под соусом бешамель – рецепт от украинского шеф-повара

Продолжаем расширять поле деятельности под названием "Цветная капуста и вкусные способы ее приготовления". Рецепт запеканки из нее, превращенной в пюре, мы публиковали.

Теперь пришло время попробовать ее под соусом бешамель.

Цветная капуста под соусом бешамель / Фото: instagram.com/turkishfoodchef/

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Рецепт со страницы украинского шеф-повара sergeypokanevich. Сергей советует обрезать корешки у соцветий капусты перед варкой.

А сам овощ варить в присутствии ломтика лимона и стеблей свежей петрушки – так капуста будет хрустящей.

Цветная капуста под соусом бешамель

Цветная капуста под соусом бешамель / Фото: Sergey Pokanevich

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Ингредиенты:

цветная капуста – 350 г;

лимон – 30 г;

стебли укропа;

чеснок – 1 зубчик ;

майонез – 1 ст. л.;

сыр голландский – 50 г.

Для соуса бешамель:

молоко – 250 г;

масло сливочное, мука – по 20 г ;

соль, сушеный орегано, мускатный орех молотый – по вкусу.

А здесь есть рецепт из Греции для белокочанной капусты, она тушится вместе с рисом и называется лаханоризо.

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Как приготовить:

Кочан разрезать на соцветия, корешки обрезать. В кипящую подсоленную воду забросить колечко лимона и стебли свежей петрушки. Варить 4 минуты. Для соуса в сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло и соединить с мукой. Помешивая, готовить на медленном огне. Должны получиться комочки. Влить 100 мл молока, тщательно перемешать. Добавить еще 100 мл молока. Продолжать готовить, помешивая, с помощью венчика. Помешивать нужно по часовой стрелке. Когда соус начнет густеть, влить остальное молоко. Посолить, добавить мускатный орех. С капусты слить воду и выложить на застеленный противень, посыпать орегано. Каждый кусочек капусты полить соусом бешамель. Сыр натереть, добавить измельченный чеснок и майонез. Перемешать и выложить на капусту. Запекать при 220 градусах 4 минуты.

Здесь смотрите, как готовит эту капусту сам шеф-повар.