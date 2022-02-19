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Классная цветная капуста под соусом бешамель – рецепт от украинского шеф-повара

Ирина Маслова
19 февраля, 19:20
Кроме соуса бешамель, капуста будет запекаться под соусом из твердого сыра, майонеза и чеснока. То есть тягучая золотистая корочка блюду обеспечена

Продолжаем расширять поле деятельности под названием "Цветная капуста и вкусные способы ее приготовления". Рецепт запеканки из нее, превращенной в пюре, мы публиковали.

Теперь пришло время попробовать ее под соусом бешамель.

Цветная капуста под соусом бешамель / Фото: instagram.com/turkishfoodchef/

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Рецепт со страницы украинского шеф-повара sergeypokanevich. Сергей советует обрезать корешки у соцветий капусты перед варкой.

А сам овощ варить в присутствии ломтика лимона и стеблей свежей петрушки – так капуста будет хрустящей.

Цветная капуста под соусом бешамель

Цветная капуста под соусом бешамель / Фото: Sergey Pokanevich

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Ингредиенты:

  • цветная капуста – 350 г;
  • лимон – 30 г;
  • стебли укропа;
  • чеснок – 1 зубчик ;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • сыр голландский – 50 г.

Для соуса бешамель:

  • молоко – 250 г;
  • масло сливочное, мука – по 20 г ;
  • соль, сушеный орегано, мускатный орех молотый – по вкусу.

А здесь есть рецепт из Греции для белокочанной капусты, она тушится вместе с рисом и называется лаханоризо.

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Как приготовить:

  1. Кочан разрезать на соцветия, корешки обрезать.
  2. В кипящую подсоленную воду забросить колечко лимона и стебли свежей петрушки. Варить 4 минуты.
  3. Для соуса в сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло и соединить с мукой. Помешивая, готовить на медленном огне. Должны получиться комочки.
  4. Влить 100 мл молока, тщательно перемешать. Добавить еще 100 мл молока. Продолжать готовить, помешивая, с помощью венчика. Помешивать нужно по часовой стрелке.
  5. Когда соус начнет густеть, влить остальное молоко. Посолить, добавить мускатный орех.
  6. С капусты слить воду и выложить на застеленный противень, посыпать орегано. Каждый кусочек капусты полить соусом бешамель.
  7. Сыр натереть, добавить измельченный чеснок и майонез. Перемешать и выложить на капусту.
  8. Запекать при 220 градусах 4 минуты.

Здесь смотрите, как готовит эту капусту сам шеф-повар.