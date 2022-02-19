Классная цветная капуста под соусом бешамель – рецепт от украинского шеф-повара

Продолжаем расширять поле деятельности под названием "Цветная капуста и вкусные способы ее приготовления". Рецепт запеканки из нее, превращенной в пюре, мы публиковали.
Теперь пришло время попробовать ее под соусом бешамель.
Цветная капуста под соусом бешамель / Фото: instagram.com/turkishfoodchef/
Рецепт со страницы украинского шеф-повара sergeypokanevich. Сергей советует обрезать корешки у соцветий капусты перед варкой.
А сам овощ варить в присутствии ломтика лимона и стеблей свежей петрушки – так капуста будет хрустящей.
Цветная капуста под соусом бешамель
Цветная капуста под соусом бешамель / Фото: Sergey Pokanevich
Ингредиенты:
- цветная капуста – 350 г;
- лимон – 30 г;
- стебли укропа;
- чеснок – 1 зубчик ;
- майонез – 1 ст. л.;
- сыр голландский – 50 г.
Для соуса бешамель:
- молоко – 250 г;
- масло сливочное, мука – по 20 г ;
- соль, сушеный орегано, мускатный орех молотый – по вкусу.
А здесь есть рецепт из Греции для белокочанной капусты, она тушится вместе с рисом и называется лаханоризо.
Как приготовить:
- Кочан разрезать на соцветия, корешки обрезать.
- В кипящую подсоленную воду забросить колечко лимона и стебли свежей петрушки. Варить 4 минуты.
- Для соуса в сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло и соединить с мукой. Помешивая, готовить на медленном огне. Должны получиться комочки.
- Влить 100 мл молока, тщательно перемешать. Добавить еще 100 мл молока. Продолжать готовить, помешивая, с помощью венчика. Помешивать нужно по часовой стрелке.
- Когда соус начнет густеть, влить остальное молоко. Посолить, добавить мускатный орех.
- С капусты слить воду и выложить на застеленный противень, посыпать орегано. Каждый кусочек капусты полить соусом бешамель.
- Сыр натереть, добавить измельченный чеснок и майонез. Перемешать и выложить на капусту.
- Запекать при 220 градусах 4 минуты.
Здесь смотрите, как готовит эту капусту сам шеф-повар.