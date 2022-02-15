Так цветную капусту вы наверняка не готовили – она измельчается и запекается с другими овощами

Это очень простой рецепт, несмотря на всю красоту конечного результата. Вареную капусту нужно измельчить в пюре, сверху выложить пассерованные овощи и тертый сыр

Запеканка из цветной капусты с овощами / Фото: PRATİK YEMEK TARİFLERİ

Обычно с ней варятся супы или соцветия цветной капусты обжариваются в кляре. Все это безусловно вкусно.

Из нее, а сейчас подходящее время, можно делать классные заготовки.

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На эту запеканку мы обратили внимание сразу – ведь интересное решение для этого овоща. Пока капуста варится, можно нарезать и обжарить овощи.

Они, вместе с сыром, будут запекаться на пюре из капусты. И сделают это в течение 20 минут.

Рецепт нашли на канале PRATİK YEMEK TARİFLERİ.

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Запеканка из цветной капусты с овощами

Запеканка из цветной капусты с овощами / Фото: PRATİK YEMEK TARİFLERİ

Ингредиенты:

цветная капуста;

3 яйца;

3 ст. л. муки;

150 г шампиньонов;

болгарский перец;

морковь;

лук;

2 помидора;

150 г твердого сыра;

соль, перец, острый перец, сушеная мята – по вкусу.

Здесь найдете рецепт брюссельской капусты, которая запекается с фрикадельками.

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Как приготовить:

Капусту разобрать, нарезать и отварить до готовности. Слить воду и остудить. Вбить яйца и измельчить блендером до состояния пюре. Добавить муку и перемешать. Овощи нарезать ломтиками или по вкусу. Лук обжарить до прозрачности. Добавить морковь и грибы, обжарить 7 минут. Добавить помидоры и перец и тушить еще 5 минут. Добавить все специи и готовить несколько минут. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить пюре из цветной капусты. Разровнять. Сверху – пассерованные овощи. Затем – тертый сыр. Запекать 20 минут при 180 градусах.

Здесь увидите весь процесс приготовления запеканки из цветной капусты.