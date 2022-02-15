Так цвітну капусту ви точно не готували – вона подрібнюється і запікається з іншими овочами

Зазвичай з нею варяться супи або суцвіття цвітної капусти обсмажуються у клярі. Все це, безумовно, смачно.
З неї, а зараз час для цього, можна робити класні заготівлі.
На цю запіканку ми звернули увагу одразу – цікаве рішення для цього овоча. Поки капуста вариться, можна нарізати та обсмажити овочі.
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Вони разом із сиром запікатимуться на пюре з капусти. І зроблять це впродовж 20 хвилин.
Рецепт знайшли на каналі PRATİK YEMEK TARİFLERİ.
Запіканка з цвітної капусти з овочами
Інгредієнти:
- цвітна капуста;
- 3 яйця;
- 3 ст. л. борошна;
- 150 г печериць;
- болгарський перець;
- морква;
- цибуля;
- 2 помідори;
- 150 г твердого сиру;
- сіль, перець, гострий перець, сушена м'ята – за смаком.
Тут знайдете рецепт брюссельської капусти, яка запікається з фрикадельками.
Як приготувати:
- Капусту розібрати, нарізати та відварити до готовності. Злити воду та остудити.
- Вбити яйця і подрібнити блендером до стану пюре. Додати борошно і перемішати.
- Овочі нарізати скибочками або за смаком.
- Цибулю обсмажити до прозорості. Додати моркву та гриби, обсмажити 7 хвилин.
- Додати помідори та перець і тушкувати ще 5 хвилин. Додати всі спеції та готувати кілька хвилин.
- Форму для запікання змастити олією і викласти пюре з цвітної капусти. Розрівняти. Зверху – пасеровані овочі. Потім – тертий сир.
- Запікати 20 хвилин за 180 градусів.
Тут побачите весь процес приготування запіканки з цвітної капусти.