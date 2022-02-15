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Так цвітну капусту ви точно не готували – вона подрібнюється і запікається з іншими овочами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 лютого, 18:30
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Це дуже простий рецепт, попри всю красу кінцевого результату. Варену капусту треба подрібнити в пюре, зверху викласти пасеровані овочі і тертий сир
Запіканка з цвітної капусти з овочами
Запіканка з цвітної капусти з овочами / Фото: PRATİK YEMEK TARİFLERİ

Зазвичай з нею варяться супи або суцвіття цвітної капусти обсмажуються у клярі. Все це, безумовно, смачно.

З неї, а зараз час для цього, можна робити класні заготівлі.

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На цю запіканку ми звернули увагу одразу – цікаве рішення для цього овоча. Поки капуста вариться, можна нарізати та обсмажити овочі.

Вони разом із сиром запікатимуться на пюре з капусти. І зроблять це впродовж 20 хвилин.

Рецепт знайшли на каналі PRATİK YEMEK TARİFLERİ.

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Запіканка з цвітної капусти з овочами

Запіканка з цвітної капусти з овочами
Запіканка з цвітної капусти з овочами / Фото: PRATİK YEMEK TARİFLERİ

Інгредієнти:

  • цвітна капуста;
  • 3 яйця;
  • 3 ст. л. борошна;
  • 150 г печериць;
  • болгарський перець;
  • морква;
  • цибуля;
  • 2 помідори;
  • 150 г твердого сиру;
  • сіль, перець, гострий перець, сушена м'ята – за смаком.

Тут знайдете рецепт брюссельської капусти, яка запікається з фрикадельками.

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Як приготувати:

  1. Капусту розібрати, нарізати та відварити до готовності. Злити воду та остудити.
  2. Вбити яйця і подрібнити блендером до стану пюре. Додати борошно і перемішати.
  3. Овочі нарізати скибочками або за смаком.
  4. Цибулю обсмажити до прозорості. Додати моркву та гриби, обсмажити 7 хвилин.
  5. Додати помідори та перець і тушкувати ще 5 хвилин. Додати всі спеції та готувати кілька хвилин.
  6. Форму для запікання змастити олією і викласти пюре з цвітної капусти. Розрівняти. Зверху – пасеровані овочі. Потім – тертий сир.
  7. Запікати 20 хвилин за 180 градусів.

Тут побачите весь процес приготування запіканки з цвітної капусти.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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