Так цвітну капусту ви точно не готували – вона подрібнюється і запікається з іншими овочами

Це дуже простий рецепт, попри всю красу кінцевого результату. Варену капусту треба подрібнити в пюре, зверху викласти пасеровані овочі і тертий сир

Запіканка з цвітної капусти з овочами / Фото: PRATİK YEMEK TARİFLERİ

Зазвичай з нею варяться супи або суцвіття цвітної капусти обсмажуються у клярі. Все це, безумовно, смачно.

З неї, а зараз час для цього, можна робити класні заготівлі.

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На цю запіканку ми звернули увагу одразу – цікаве рішення для цього овоча. Поки капуста вариться, можна нарізати та обсмажити овочі.

Вони разом із сиром запікатимуться на пюре з капусти. І зроблять це впродовж 20 хвилин.

Рецепт знайшли на каналі PRATİK YEMEK TARİFLERİ.

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Запіканка з цвітної капусти з овочами

Запіканка з цвітної капусти з овочами / Фото: PRATİK YEMEK TARİFLERİ

Інгредієнти:

цвітна капуста;

3 яйця;

3 ст. л. борошна;

150 г печериць;

болгарський перець;

морква;

цибуля;

2 помідори;

150 г твердого сиру;

сіль, перець, гострий перець, сушена м'ята – за смаком.

Тут знайдете рецепт брюссельської капусти, яка запікається з фрикадельками.

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Як приготувати:

Капусту розібрати, нарізати та відварити до готовності. Злити воду та остудити. Вбити яйця і подрібнити блендером до стану пюре. Додати борошно і перемішати. Овочі нарізати скибочками або за смаком. Цибулю обсмажити до прозорості. Додати моркву та гриби, обсмажити 7 хвилин. Додати помідори та перець і тушкувати ще 5 хвилин. Додати всі спеції та готувати кілька хвилин. Форму для запікання змастити олією і викласти пюре з цвітної капусти. Розрівняти. Зверху – пасеровані овочі. Потім – тертий сир. Запікати 20 хвилин за 180 градусів.

Тут побачите весь процес приготування запіканки з цвітної капусти.