Классный перекус – рецепт сырных кексов с крабовыми палочками

Кексы бывают разными. Но первая ассоциация – это что-то сладкое. Например, как ароматные с творогом и шоколадом.
Есть предположение, что такой вариант кексов вы пока не готовили. Мало того, что в них есть твердый сыр, так еще и крабовые палочки.
Рецепт кексов к завтраку / Фото: Depositphotos
Здесь нужно быть осторожными с солью, ее достаточно в палочках.
Как говорит фудблогер narisovano, из ее количества ингредиентов получится 6-7 небольших кексов.
Кексы с сыром и крабовыми палочками
Кексы с сыром и крабовыми палочками / Фото: instagram.com/narisovano/
Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- 200 г кефира;
- 100 г крабовых палочек;
- 150 г сыра;
- 120 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 1 ч. л. специй, трав.
Еще очень вкусно, когда салат с крабовыми палочками попадает в тортильи – рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Яйцо слегка взбить, влить кефир и перемешать. Добавить соль и специи.
- Крабовые палочки и сыр натереть на крупной терке.
- К тесту добавить муку с разрыхлителем. Перемешать до однородности. Добавить сыр и крабовые палочки, перемешать.
- Формы для кексов заполнить массой, разровнять. Выпекать при 180 градусах 40 минут.