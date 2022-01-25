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Класний перекус – рецепт сирних кексів з крабовими паличками

Ірина Маслова
25 січня, 08:10
Певної тягучості кексам надасть твердий сир. Його, як і крабові палички, потрібно буде натерти. Тісто замішується на кефірі

Кекси бувають різними. Але перша асоціація – це щось солодке. Наприклад, як ароматні із сиром та шоколадом.

Є припущення, що такий варіант кексів ви поки не готували. Мало того що в них є твердий сир, так ще й крабові палички.

Рецепт кексів до сніданку / Фото: Depositphotos

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Тут треба бути обережними із сіллю, її достатньо у паличках.

Як каже фудблогерка narisovano, з її кількості інгредієнтів вийде 6-7 невеликих кексів.

Кекси із сиром та крабовими паличками

Кекси з сиром та крабовими паличками / Фото: instagram.com/narisovano/

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Інгредієнти:

  • 1 яйце;
  • 200 г кефіру;
  • 100 г крабових паличок;
  • 150 г сиру;
  • 120 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • дрібка солі;
  • 1 ч. л. спецій, трав.

Ще дуже смачно, коли салат з крабовими паличками попадає в тортильї – рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Яйце злегка збити, влити кефір і перемішати. Додати сіль та спеції.
  2. Крабові палички та сир натерти на великій тертці.
  3. До тіста додати борошно з розпушувачем. Перемішати до однорідності. Додати сир та крабові палички, перемішати.
  4. Форми для кексів заповнити масою, розрівняти. Випікати за 180 градусів 40 хвилин.