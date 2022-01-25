Класний перекус – рецепт сирних кексів з крабовими паличками

Кекси бувають різними. Але перша асоціація – це щось солодке. Наприклад, як ароматні із сиром та шоколадом.
Є припущення, що такий варіант кексів ви поки не готували. Мало того що в них є твердий сир, так ще й крабові палички.
Рецепт кексів до сніданку / Фото: Depositphotos
Тут треба бути обережними із сіллю, її достатньо у паличках.
Як каже фудблогерка narisovano, з її кількості інгредієнтів вийде 6-7 невеликих кексів.
Кекси із сиром та крабовими паличками
Кекси з сиром та крабовими паличками / Фото: instagram.com/narisovano/
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- 200 г кефіру;
- 100 г крабових паличок;
- 150 г сиру;
- 120 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- дрібка солі;
- 1 ч. л. спецій, трав.
Ще дуже смачно, коли салат з крабовими паличками попадає в тортильї – рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- Яйце злегка збити, влити кефір і перемішати. Додати сіль та спеції.
- Крабові палички та сир натерти на великій тертці.
- До тіста додати борошно з розпушувачем. Перемішати до однорідності. Додати сир та крабові палички, перемішати.
- Форми для кексів заповнити масою, розрівняти. Випікати за 180 градусів 40 хвилин.