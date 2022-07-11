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Клецки из Лихтенштейна – быстрый бюджетный рецепт для обеда и ужина (фото)

Ирина Маслова
11 июля, 13:02
Эти клецки маленькие, похожи на капли дождя. Попадают в кипяток через шумовку или дуршлак. Горячими соединятся с сыром и украсятся хорошо обжаренным луком

Клецки – очень распространены и очень любимы в Германии, Австрии. Есть тирольские клецки, для которых нужен черствый хлеб.

В Лихтенштейне их подают с сыром, он плотно обволакивает аккуратные капли из нежного теста. Сверху клецки украшаются хорошо обжаренным луком. Подавайте с овощным салатом или нежирным мясом.

Лихтенштейнские клецки с сыром и карамелизированным луком

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Тесто для клецок получается густым. Но вместе с тем таким, чтобы оно могло легко проходить через отверстия дуршлага или шумовки. Именно таким образом лихтенштейнские клецки попадают в кипяток.

Рецепт с www.kochbar.de.

Клецки с сыром и карамелизированным луком

Клецки с сыром и карамелизированным луком

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Ингредиенты на три порции:

  • мука – 300 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • теплая вода – 125 мл;
  • твердый сыр – 200 г;
  • соль;
  • лук – 3 шт. крупных;
  • топленое или обычное сливочное масло.

Как приготовить:

  1. Просеять муку, добавить 2 ч. л. соли и перемешать.
  2. Взбить яйца с водой. Соединить обе смеси, замесить тесто. Накрыть и оставить на 20 минут.
  3. Лук нарезать на тонкие полукольца и обжарить на сковороде с небольшим количеством растительного масла, около 15-20 минут до карамельного цвета.
  4. В большую кастрюлю налить воду, довести до кипения. Добавить соль.
  5. Пропустить тесто через дуршлаг или шумовку. Клецки должны быть маленькими и продолговатыми.
  6. Варить до готовности, слить через дуршлаг. Переложить.
  7. Добавить тертый сыр и хорошо перемешать, чтобы сыр расплавился.
  8. Разложить по тарелкам и украсить карамелизированным луком.

А в Германии готовят картофельные клецки, удачный гарнир к мясу.